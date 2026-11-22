Morelia y Atlético La Paz protagonizan protesta en la Final de Expansión MX; esto hicieron los jugadores

Protesta en la Final de Ida de Expansión MX | X:@C_A_Morelia

Los futbolistas nuevamente recriminaron la falta de Ascenso y Descenso en el futbol mexicano

La Final de Ida del Apertura 2026 de la Liga de Expansión MX tuvo un protagonista adicional más allá de la disputa por el campeonato: la inconformidad de los clubes ante la ausencia de ascenso y descenso en el futbol mexicano.

Atlético Morelia y Atlético La Paz aprovecharon su enfrentamiento en el Estadio Morelos para realizar una protesta conjunta y recordar que, pese a competir por un título, no tienen la posibilidad de conseguir deportivamente un lugar en la máxima categoría.

¿Qué sucedió?

La primera señal apareció antes de que comenzara el encuentro. Durante la fotografía protocolaria, los futbolistas de ambos equipos mostraron mensajes dirigidos a las autoridades del futbol nacional, entre ellos una pancarta con la frase: "Finalistas sin ascenso ni subvenciones".

Sin embargo, la manifestación también tuvo un momento sobre el terreno de juego. Cuando el árbitro dio el silbatazo inicial, los integrantes de ambos planteles decidieron hincarse y detener las acciones durante unos instantes.

Después de la protesta, el encuentro pudo reanudarse y el balón finalmente comenzó a rodar con normalidad. No obstante, el mensaje ya había quedado expuesto: los equipos que consiguieron llegar a la última instancia del torneo mostraron una vez más su inconformidad.

Manta para protestas por la falta del Ascenso y Descenso | X:@atleticolapaz

Equipos buscan el regreso del Ascenso y Descenso

El reclamo de Atlético Morelia y Atlético La Paz tampoco es un movimiento aislado. Ambas instituciones forman parte del grupo de cinco clubes que llevaron su inconformidad ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), junto con Leones Negros, Cancún FC y Mineros de Zacatecas.

Morelia festejando un gol en Liga de Expansión ante La Paz | Imago7

El conflicto tiene su origen en 2020, cuando la FMF determinó suspender temporalmente el ascenso y descenso debido a los problemas financieros que atravesaban diferentes instituciones.