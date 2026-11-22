La Final de Ida del Apertura 2026 de la Liga de Expansión MX tuvo un protagonista adicional más allá de la disputa por el campeonato: la inconformidad de los clubes ante la ausencia de ascenso y descenso en el futbol mexicano.
¿Regresará el ascenso y descenso a la Liga MX? FMF y clubes de Expansión reciben noticia clave
Atlético Morelia y Atlético La Paz aprovecharon su enfrentamiento en el Estadio Morelos para realizar una protesta conjunta y recordar que, pese a competir por un título, no tienen la posibilidad de conseguir deportivamente un lugar en la máxima categoría.
¿Qué sucedió?
La primera señal apareció antes de que comenzara el encuentro. Durante la fotografía protocolaria, los futbolistas de ambos equipos mostraron mensajes dirigidos a las autoridades del futbol nacional, entre ellos una pancarta con la frase: "Finalistas sin ascenso ni subvenciones".
Sin embargo, la manifestación también tuvo un momento sobre el terreno de juego. Cuando el árbitro dio el silbatazo inicial, los integrantes de ambos planteles decidieron hincarse y detener las acciones durante unos instantes.
Después de la protesta, el encuentro pudo reanudarse y el balón finalmente comenzó a rodar con normalidad. No obstante, el mensaje ya había quedado expuesto: los equipos que consiguieron llegar a la última instancia del torneo mostraron una vez más su inconformidad.
Equipos buscan el regreso del Ascenso y Descenso
El reclamo de Atlético Morelia y Atlético La Paz tampoco es un movimiento aislado. Ambas instituciones forman parte del grupo de cinco clubes que llevaron su inconformidad ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), junto con Leones Negros, Cancún FC y Mineros de Zacatecas.
El conflicto tiene su origen en 2020, cuando la FMF determinó suspender temporalmente el ascenso y descenso debido a los problemas financieros que atravesaban diferentes instituciones.
Aunque la medida fue presentada inicialmente como una solución provisional, el paso de los años no ha significado el regreso de la competencia deportiva entre divisiones, por lo que los equipos de Expansión continúan sin poder obtener un boleto a Primera División a través de sus resultados.