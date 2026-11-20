¡Estalla la polémica! Clubes de Liga de Expansión rompen el silencio y aclaran su postura

Cancún FC y la Jaiba Brava en un partido del Apertura 2026 | IMAGO7

Varios clubes de la Liga de Expansión fijaron su postura tras ser señalados por una polémica decisión

La controversia por el futuro del ascenso y descenso en el futbol mexicano sumó un nuevo capítulo después de que varios clubes de la Liga de Expansión fueran señalados por presuntamente respaldar la continuidad del sistema que les impide llegar a Primera División mediante los resultados deportivos, situación que provocó distintas reacciones entre las instituciones involucradas.

Mientras cinco equipos mantienen una disputa legal ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) para recuperar este mecanismo de competencia, otras instituciones de la categoría quedaron en el centro de la polémica luego de que se difundiera información sobre un supuesto acuerdo relacionado con la eliminación del ascenso y la implementación de un fondo económico.

Ante los señalamientos, clubes como Correcaminos, Tampico Madero y Piratas de Veracruz emitieron posicionamientos públicos para explicar su postura. Aunque reconocieron la vigencia del reglamento actual, también manifestaron que mantienen sus aspiraciones de competir algún día en la Liga MX, mientras continúa el debate sobre el modelo que regirá al futbol mexicano.

Tampico I IMAGO7

¿Qué equipos de Liga de Expansión fueron señalados por la polémica del ascenso?

La controversia comenzó después de que el periodista Ignacio 'Fantasma' Suárez difundiera información sobre un documento que presuntamente fue firmado por diferentes instituciones de la Liga de Expansión, mediante el cual habrían aceptado la continuidad del modelo sin ascenso y descenso a cambio de recibir recursos de un fondo de solidaridad.

Entre los equipos mencionados aparecen Correcaminos, Tampico Madero, Piratas de Veracruz y Alebrijes de Oaxaca, mientras que algunas publicaciones también incluyeron a Tepatitlán entre las instituciones que habrían respaldado el acuerdo.

Protesta Leones Negros en el Estadio Jalisco | IMAGO7

Equipos se deslindan de la polémica

Uno de los primeros clubes en pronunciarse fue Correcaminos, cuya directiva aseguró que no participó en la decisión de eliminar el ascenso y descenso, misma que fue adoptada por el Comité Ejecutivo de la Federación Mexicana de Futbol y ratificada por su Asamblea General el pasado 24 de abril.

El conjunto de la Universidad Autónoma de Tamaulipas reconoció haberse adherido al documento mediante el cual se acata el reglamento, aunque sostuvo que esta determinación no representa abandonar sus aspiraciones deportivas.

"Acatar no es renunciar a una posibilidad que siempre hemos anhelado: volver a la Primera División", expresó la institución.

Por su parte, Tampico Madero también rechazó que aceptar las condiciones actuales de competencia signifique renunciar definitivamente a la posibilidad de ascender. La Jaiba Brava reiteró su intención de fortalecer su estructura deportiva y administrativa para estar preparada cuando exista nuevamente un mecanismo de promoción.

"Manifestamos acatar el reglamento que regirá esta temporada, pero ello no significa que renunciamos por completo a nuestro anhelo de llegar a la máxima división", señaló el conjunto tamaulipeco.

Otro de los equipos que se manifestó fue Piratas de Veracruz, institución que recientemente completó su primera participación en la Liga de Expansión y que aseguró haber ingresado al futbol profesional con conocimiento de las reglas vigentes.

En cuanto a Alebrijes de Oaxaca y Tepatitlán, ambos equipos fueron mencionados en las publicaciones relacionadas con el presunto acuerdo. Sin embargo, los señalamientos sobre su participación no deben confundirse con una confirmación independiente de que hayan renunciado a buscar el ascenso deportivo.