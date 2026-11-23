El estratega cementero reconoció que no le gustó el resultado ante el Rebaño, pero sigue tranquilo

El director técnico de Cruz Azul, Joel Huiqui, aseguró que La Máquina tiene los argumentos suficientes para pelear por el título del Apertura 2026. El estratega celeste reconoció que los ocho equipos clasificados a la Liguilla cuentan con posibilidades de conquistar el campeonato, aunque destacó el buen cierre de torneo que tuvo su equipo y la posibilidad de conseguir el bicampeonato.

“Nos consideramos dignos candidatos para pelear por el título, esa es una realidad. Así como nosotros, los ocho equipos que estamos calificados tenemos el sueño de pelear por el campeonato. Este partido representa un encuentro de Liguilla, ante un rival que seguramente nos encontraremos más adelante. Hoy, tanto Guadalajara como los demás equipos que clasificamos somos candidatos al campeonato”, expresó.

El entrenador también hizo un balance de lo que ha sido el torneo para Cruz Azul. Aunque reconoció que le habría gustado terminar la Fase Regular en el primer lugar de la clasificación, destacó la capacidad del equipo para mantenerse en la pelea por defender su corona.

“Me parece que el equipo hizo un cierre de campaña extraordinario y logró consolidar la defensa del título. En cada jornada intentamos hacer las cosas de la mejor manera. Hubo altas, bajas y rendimientos a medias, algo normal por la complejidad de los torneos. Nos enfrentamos a rivales que nos presentaron diferentes dificultades, logramos sortear algunas y en otras no conseguimos hacer los ajustes. No estoy feliz del todo porque nos hubiera encantado cerrar de una mejor manera, sobre todo con el liderato”, comentó.

Joel Huiqui con Cruz Azul durante el partido contra Chivas | IMAGO 7

Finalmente, Huiqui reconoció que su corta trayectoria como entrenador en Primera División representa una responsabilidad adicional de cara a la Liguilla. El estratega aseguró que buscará seguir preparándose para los retos que vienen y no ocultó su ilusión de coronar el trabajo realizado con un nuevo campeonato.

“Hoy estamos compitiendo por el primer lugar y por repetir el campeonato, eso me deja muy contento. Como entrenador joven y con pocos partidos en Primera División, tengo una responsabilidad mucho más grande de seguir preparándome para los retos que vienen. Si logramos consolidar lo que hemos hecho durante el torneo con un campeonato, sería increíble”, concluyó.