¡Una millonada! Esto es lo que costará ir al Azteca para la Vuelta entre Cruz Azul y León

Cruz Azul como local en el Estadio Banorte | IMAGO7 | Cruz Azul como local en el Estadio Banorte | IMAGO7

La Máquina recibirá a La Fiera en los Cuartos de Final del Apertura 2026 y los aficionados tendrán que preparar la cartera

Cruz Azul recibirá a León en el partido de vuelta de los Cuartos de Final del Apertura 2026 y ya se dieron a conocer los precios de las entradas para el compromiso que se disputará en el Estadio Banorte.

La Máquina buscará aprovechar su localía para conseguir el boleto a las Semifinales, pero quienes quieran acompañar al equipo tendrán que desembolsar desde 550 hasta 2 mil pesos, dependiendo de la zona que elijan para presenciar el encuentro.

¿Cuánto cuestan los boletos para el Cruz Azul vs. León?

Los precios presentan diferentes alternativas para los seguidores celestes. Las localidades más económicas tienen un costo de 550 pesos, mientras que las zonas intermedias van desde los 650 hasta los 850 pesos.

Esta es la lista completa de precios:

Alto Norte: $550

Alto Sur: $550

Alto Lateral: $550

Personas con discapacidad: $550

100 Cabecera Norte: $650

100 Cabecera Sur: $650

300 Preferente: $650

100 Lateral: $800

300 Lateral B: $800

100 Plus Norte: $850

100 Plus Sur: $850

Palcos Club: $2,000

Gabriel 'Toro' Fernández en celebración con Cruz Azul | IMAGO 7

¿Cuándo juega Cruz Azul vs León en la Liguilla?

El encuentro de vuelta entre Cruz Azul y León se disputará el próximo domingo 29 de noviembre a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Banorte.

La Máquina terminó la fase regular en el segundo lugar con 32 puntos, mientras que La Fiera consiguió su clasificación en la séptima posición con 26 unidades.

La serie comenzará el jueves 26 de noviembre en el Estadio León, a las 21:10 horas, y se definirá tres días después en la Ciudad de México.