¿Toluca llega como víctima ante Atlas? Los Diablos suman solo un triunfo en sus últimos 10 partidos

Los Diablos enfrentarán al Atlas en los cuartos de final, con la presión de cerrar la serie en territorio rojinegro

Toluca comenzará su camino en la Liguilla del Apertura 2026 con más dudas que certezas, debido a que los Diablos Rojos solamente consiguieron una victoria en sus últimos 10 partidos, una racha que contrasta con las aspiraciones de un equipo que buscará obtener su décimo tercer título frente al Atlas en los cuartos de final.

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El conjunto escarlata terminó la Fase Regular en la quinta posición con 27 puntos, apenas una unidad por debajo de los rojinegros, que ocuparon el cuarto lugar con 28; sin embargo, la diferencia entre ambos no solamente está en la clasificación, sino también en el momento futbolístico con el que llegan a la fase final.

Alexis Vega marca ante América de último momento | MEXSPORT

Una racha que genera dudas

En sus últimos 10 encuentros, Toluca únicamente venció a Monterrey por 4-0, el pasado 7 de noviembre. El resto de sus resultados fueron una combinación de empates y derrotas, incluida la caída por 2-0 ante Pachuca en su último compromiso.

El propio Antonio Mohamed reconoció la irregularidad de su equipo después del tropiezo frente a los Tuzos. El entrenador consideró que no es normal ganar solamente uno de los últimos nueve partidos, aunque también recordó los seis títulos que consiguió el club en año y medio.

Antonio Mohamed en las bancas del Estadio Banorte en el América vs Toluca | Imago7

Atlas, con la ventaja de cerrar en casa

Del otro lado, Atlas consiguió su boleto a los cuartos de final después de empatar 3-3 ante Juárez. Los dirigidos por Hernán Crespo terminaron cuartos y tendrán la ventaja de disputar el partido de vuelta en el Estadio Jalisco, donde un empate en el marcador global les permitiría avanzar.

Los rojinegros tampoco tuvieron un cierre perfecto, debido a que en sus últimos cinco partidos registraron dos victorias, un empate y dos derrotas. No obstante, durante el torneo destacaron por su rendimiento como visitantes, con seis triunfos en ocho salidas antes del cierre de la fase regular.

Juárez vs Atlas, en la Jornada 17 del Apertura 2026 | IMAGO7

Una revancha para los rojinegros

El antecedente más reciente favorece a Toluca, debido a que en la Jornada 8, los Diablos golearon 5-2 al Atlas en el Estadio Nemesio Díez. Ahora, los rojinegros tendrán la oportunidad de buscar revancha en una eliminatoria que también revive el recuerdo de la final del Verano 1999, cuando los escarlatas se quedaron con el campeonato.

Toluca comenzará su camino en la Liguilla del Apertura 2026 con más dudas que certezas, debido a que los Diablos Rojos solamente consiguieron una victoria en sus últimos 10 partidos, una racha que contrasta con las aspiraciones de un equipo que buscará obtener su décimo tercer título frente al Atlas en los cuartos de final.

El conjunto escarlata terminó la fase regular en la quinta posición con 27 puntos, apenas una unidad por debajo de los rojinegros, que ocuparon el cuarto lugar con 28; sin embargo, la diferencia entre ambos no solamente está en la clasificación, sino también en el momento futbolístico con el que llegan a la fase final.

Una racha que genera dudas

En sus últimos 10 encuentros, Toluca únicamente venció a Monterrey por 4-0, el pasado 7 de noviembre. El resto de sus resultados fueron una combinación de empates y derrotas, incluida la caída por 2-0 ante Pachuca en su último compromiso.

El propio Antonio Mohamed reconoció la irregularidad de su equipo después del tropiezo frente a los Tuzos. El entrenador consideró que no es normal ganar solamente uno de los últimos nueve partidos, aunque también recordó los seis títulos que consiguió el club en año y medio.

Atlas, con la ventaja de cerrar en casa

Del otro lado, Atlas consiguió su boleto a los cuartos de final después de empatar 3-3 ante Juárez. Los dirigidos por Hernán Crespo terminaron cuartos y tendrán la ventaja de disputar el partido de vuelta en el Estadio Jalisco, donde un empate en el marcador global les permitiría avanzar.

Los rojinegros tampoco tuvieron un cierre perfecto, debido a que en sus últimos cinco partidos registraron dos victorias, un empate y dos derrotas. No obstante, durante el torneo destacaron por su rendimiento como visitantes, con seis triunfos en ocho salidas antes del cierre de la fase regular.

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