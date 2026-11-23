¿Liga MX o Intercontinental? El dilema del Toluca rumbo a la Liguilla

Los Diablos Rojos disputarán dos torneos en diciembre; Liga MX e Intercontinental

El cierre de 2026 representará un desafío para el Toluca, debido a que los dirigidos por Antonio Mohamed buscarán conquistar el Apertura 2026 y, al mismo tiempo, representar a la Concacaf en la Copa Intercontinental, competencias que podrían llevarlos a disputar varios partidos en menos de un mes.

La prioridad del conjunto escarlata será pelear primero por el campeonato de la Liga MX y posteriormente enfocarse en el compromiso internacional, de acuerdo con lo expresado por el técnico Antonio Mohamed.

Turco Mohamed en el partido entre Toluca y Santos Laguna | IMAGO7

¿Cómo fue el Apertura 2026 del Toluca?

En la Liga MX, los Diablos Rojos finalizaron la Fase Regular en la quinta posición, con 27 puntos, por lo que enfrentarán al Atlas, cuarto lugar, en los Cuartos de Final. La serie comenzará en el Estadio Nemesio Diez y se definirá en el Estadio Jalisco, con fechas y horarios establecidos para el 25 o 26 de noviembre, en la ida, y el 28 o 29, en la vuelta.

En caso de avanzar, Toluca disputará las semifinales entre el 2 y 3 de diciembre, mientras que los partidos de vuelta están programados para el 5 y 6 del mismo mes.

Sin embargo, el calendario internacional también espera a los escarlatas, ya que tras conquistar la Concachampions este año, consiguieron su boleto a la Copa Intercontinental, donde debutarán el próximo 9 de diciembre, en Doha, Qatar, frente al campeón de la Copa Libertadores, que se conocerá el 28 de noviembre.

Copa Intercontinental | X: FIFA

El calendario de Toluca en la Copa Intercontinental

Si consigue avanzar, Toluca enfrentaría al Mamelodi Sundowns el 12 de diciembre, en la Copa Challenger. El ganador de ese encuentro disputará la final del certamen ante el Paris Saint-Germain, el 16 de diciembre.

La participación internacional también podría modificar la definición del campeonato mexicano. Si los Diablos alcanzan la final del Apertura 2026, la Liga MX recorrería la serie por el título, originalmente prevista para el 10 y 13 de diciembre, hasta el periodo comprendido entre el 24 y el 27 de diciembre.