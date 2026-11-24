¿Habrá que pagar más por ver a Chivas y Cruz Azul por TV restringida en la Ida de Cuartos de Final?

Los juegos como locales de Pachuca y León serán transmitidos por FOX+

Los aficionados de la Liga MX ya tienen un inconveniente para la Ida de los Cuartos de Final debido a que el Pachuca vs Chivas y el León vs Cruz Azul se mueven a la señal premium de FOX+.

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Este cambio provocará movimiento para el bolsillo de los fanáticos. Los juegos también estarán disponibles en la app de FOX One por la que también hay que soltar una cantidad extra si no se cuentan con estos sistemas de transmisión.

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¿Por qué se dio el cambio?

Y es que, en este caso la Liguilla se va a segundo plano en la señal cerrada porque se cruza con la NFL. Los partidos de Ida de Chivas en Pachuca y de Cruz Azul en León ya iban en transmisión de señal de paga, en FOX.

Sin embargo, como la cadena azul transmite ese día partidos de Thanksgiving, no los pasarán en el canal básico que está en cableras, sino que se van al de pago extra.

Para verlo se tendría la opción de pagar la suscripción en la app de FOX One que tiene un precio de 225 pesos al mes o pagar televisión de paga que contenga el canal premium pero eso ya representaría un extra desde el bolsillo.

Efraín Álvarez y Bryan González celebrando gol de Chivas ante Cruz Azul | MEXSPORT

Pachuca vs Chivas y León vs Cruz Azul

El Apertura 2026 pondrá nuevamente frente a frente a Chivas y Pachuca. Esta será la tercera ocasión en que ambos equipos se midan en una serie de Fase Final del futbol mexicano.

La rivalidad llega con dos antecedentes que favorecen al conjunto hidalguense. Tanto en las Semifinales del Clausura 2006 como en el repechaje del Guard1anes 2021, Pachuca consiguió imponerse a los tapatíos.

Cruz Azul y León volverán a encontrarse vuelven a encontrarse en Fase final. Esta será la octava ocasión en la que celestes y esmeraldas se enfrenten en una serie de Liguilla.