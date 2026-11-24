¿Empezamos con los problemas? Henry Martín es duda para enfrentear a Monterrey para la Liguilla; esto se sabe

El goleador del América es duda para los Cuartos de final Ida ante Monterrey

Henry Martín está en duda para arrancar la ida de los Cuartos de Final ante Monterrey. El delantero y capitán del América acudió a terapia después del entrenamiento y, aunque viajará con el equipo a la Sultana del Norte, está en riesgo de no iniciar el encuentro de este miércoles.

La Bomba tenía programado ofrecer la conferencia de prensa este martes; sin embargo, debido a que acudió a terapia y por cuestiones de tiempo, ya que el equipo viajó esta misma tarde a Monterrey, el encargado de atender a los medios fue Erick Sánchez.

¿Problemas para el América de cara a la Liguilla?

De esta forma, Martín se mantiene como una incógnita para comenzar el primer capítulo de la serie ante Rayados, una situación que representa un dolor de cabeza para Guillermo Almada, quien también deberá definir cuántos minutos darle a Brian Rodríguez.

El Rayito ya entrenó al parejo de sus compañeros, pero, al haber trabajado durante pocos días con el grupo, será evaluado antes del encuentro para determinar si está en condiciones de jugar y cuántos minutos podría recibir frente al conjunto regiomontano.

Pese a estas dos dudas, América prácticamente cuenta con plantel completo. Erick Sánchez estará disponible después de cumplir su suspensión por acumulación de tarjetas amarillas, mientras que Kevin Álvarez también podrá regresar a la titularidad, luego de que fue reservado en el último partido para evitar una quinta amonestación que lo dejara fuera de la ida.