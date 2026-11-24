¿Dónde ver los Cuartos de Final de Ida del Apertura 2026? Fechas, horarios y canales de transmisión

La Liguilla del futbol mexicano arranca este miércoles 25 y jueves 26 de noviembre con los cuatro partidos de ida

La espera terminó y la Liguilla del Apertura 2026 está lista para comenzar. Los ocho mejores equipos de la fase regular buscarán dar el primer paso rumbo al título de la Liga MX, con los encuentros de ida de los Cuartos de Final, que se disputarán entre el miércoles 25 y el jueves 26 de noviembre.

Toluca, Rayados de Monterrey, Pachuca y León tendrán la ventaja de jugar en casa durante los primeros enfrentamientos, mientras que América, Chivas, Cruz Azul y Atlas intentarán conseguir un resultado favorable como visitantes para definir sus respectivas series en la vuelta.

¿Qué días se juegan los Cuartos de Final de Ida de la Liga MX?

La actividad comenzará el miércoles 25 de noviembre con dos encuentros. Toluca recibirá al Atlas en el Estadio Nemesio Diez, mientras que Rayados de Monterrey hará lo propio ante América en el Estadio BBVA.

La primera jornada tendrá horarios de 19:00 y 21:10 horas, tiempo del centro de México, respectivamente.

Para el jueves 26 de noviembre, Pachuca se medirá con Chivas en el Estadio Hidalgo, mientras que León cerrará la actividad frente a Cruz Azul en el Nou Camp. Ambos compromisos también se disputarán a las 19:00 y 21:10 horas.

Jugadores de Chivas festejan con su afición el pase a la Liguilla como el líder del Apertura 2026 | Imago7

¿Dónde ver EN VIVO los Cuartos de Final de Ida del Apertura 2026?

Estos son los canales de televisión y plataformas de streaming que transmitirán los cuatro partidos de la Liguilla:

Miércoles 25 de noviembre

Toluca vs Atlas : 19:00 horas, Estadio Nemesio Diez. Transmisión por Canal 5, TUDN, ViX Premium, Azteca 7 y FOX.

Rayados vs América: 21:10 horas, Estadio BBVA. Transmisión por Canal 5, TUDN, ViX Premium y Layvtime.

Jueves 26 de noviembre

Pachuca vs Chivas : 19:00 horas, Estadio Hidalgo. Transmisión por FOX+ y FOX ONE.

León vs Cruz Azul: 21:10 horas, Estadio Nou Camp. Transmisión por FOX+ y FOX ONE.

Salomón Rondón celebrando gol de Pachuca vs Toluca | IMAGO7

¿Quiénes serán los árbitros de los Cuartos de Final de Ida?

La Comisión de Árbitros también dio a conocer las designaciones para los primeros cuatro encuentros de la Fiesta Grande. Guillermo Pacheco estará a cargo del Toluca vs. Atlas; Víctor Cáceres dirigirá el Rayados vs. América; Fernando Hernández será el silbante del Pachuca vs. Chivas y César Ramos impartirá justicia en el León vs. Cruz Azul.