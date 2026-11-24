Cruz Azul buscará un bicampeonato en Liga MX: ¿Cuándo fue la última vez que se coronó en dos torneos al hilo?

La Máquina llega a la Liguilla como campeón defensor en el futbol mexicano

Cruz Azul tiene un nuevo reto en el horizonte. Después de conquistar su décimo título de Liga MX en el Clausura 2026, La Máquina buscará defender su corona y conseguir un bicampeonato que se le ha negado durante más de cuatro décadas.

La última vez que el conjunto celeste logró levantar dos campeonatos de Liga de manera consecutiva fue en las temporadas 1978-79 y 1979-80. En aquella época, el encargado de llevar a los cementeros a la gloria fue Ignacio Trelles.

Desde entonces, Cruz Azul no ha podido repetir aquella hazaña. Aunque ha sumado títulos importantes a sus vitrinas, nunca ha conseguido ser bicampeón en la era de los torneos cortos, por lo que esta oportunidad representa una posibilidad histórica para la institución.

Ahora, bajo la dirección de Joel Huiqui y con un proyecto que consiguió devolverle protagonismo al equipo, La Máquina tiene la oportunidad de escribir un nuevo capítulo en su historia y romper una racha de 46 años sin conseguir dos campeonatos de Liga consecutivos.

Además, el conjunto celeste llega con un dato que refleja su disciplina durante la fase regular del Apertura 2026 fue el único equipo que terminó el torneo sin jugadores expulsados.

Ignacio Trelles, director técnico de Cruz Azul en 1980 | MEXSPORT

Así, Cruz Azul no solamente buscará mantener el nivel que lo llevó a conquistar su décima estrella, también tendrá enfrente el desafío de conseguir algo que no ha logrado en la historia de los torneos cortos: el bicampeonato.