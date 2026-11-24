Keylor Navas se queda en Pumas y hasta le dan un porcentaje de su permanencia en el equipo: ¡se volaron la barda!

Gente del club confirmó a RÉCORD su permanencia en medio de las especulaciones sobre su posible partida del conjunto universitario

​El guardameta estelar de los Pumas, Keylor Navas, se queda en el equipo, aseguró gente del club a RÉCORD en medio de las especulaciones sobre su posible partida del conjunto universitario.

Keylor Navas había mostrado su descontento

​Fuentes de alta credibilidad desvelaron a este medio que Navas se queda sí o sí, e incluso lanzaron un "1,000,000 %" de seguridad de que el arquero costarricense se mantendrá con los Pumas, no obstante que la víspera el jugador expresó que no estaba contento con las derrotas.

Keylor Navas con Pumas | MEXSPORT

​El tico dijo en la presentación de la K1ng League de artes marciales que solo iba a responder una pregunta sobre el paso de los universitarios.

​"Es difícil, obviamente es difícil cuando uno es profesional y quiere ganar; cuando no se gana, entonces no se puede estar contento. Esa es una respuesta clara: no se puede estar feliz si no se gana".

Keylor Navas vs América en el Apertura 2026 | IMAGO7

RÉCORD confirma permanencia de Keylor Navas

​Cuando se le cuestionó si seguía, no quiso responder, pues recordó que solo iba a contestar un cuestionamiento, con lo cual no habló más del tema y sembró la duda sobre su continuidad. Sin embargo, una fuente de Universidad aseguró a RÉCORD que el guardameta se queda y que en Pumas existe el compromiso de volver a ser protagonistas la siguiente temporada.