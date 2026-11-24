El guardameta estelar de los Pumas, Keylor Navas, se queda en el equipo, aseguró gente del club a RÉCORD en medio de las especulaciones sobre su posible partida del conjunto universitario.
"No se puede estar feliz" Keylor Navas y el mensaje que pone en duda su continuidad con Pumas
Keylor Navas había mostrado su descontento
Fuentes de alta credibilidad desvelaron a este medio que Navas se queda sí o sí, e incluso lanzaron un "1,000,000 %" de seguridad de que el arquero costarricense se mantendrá con los Pumas, no obstante que la víspera el jugador expresó que no estaba contento con las derrotas.
El tico dijo en la presentación de la K1ng League de artes marciales que solo iba a responder una pregunta sobre el paso de los universitarios.
"Es difícil, obviamente es difícil cuando uno es profesional y quiere ganar; cuando no se gana, entonces no se puede estar contento. Esa es una respuesta clara: no se puede estar feliz si no se gana".
RÉCORD confirma permanencia de Keylor Navas
Cuando se le cuestionó si seguía, no quiso responder, pues recordó que solo iba a contestar un cuestionamiento, con lo cual no habló más del tema y sembró la duda sobre su continuidad. Sin embargo, una fuente de Universidad aseguró a RÉCORD que el guardameta se queda y que en Pumas existe el compromiso de volver a ser protagonistas la siguiente temporada.