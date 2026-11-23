¿Pedrada a la directiva? El mensaje de Keylor Navas tras la eliminación de Pumas

El experimentado guardameta costarricense utilizó sus redes sociales para expresar su sentir tras la despedida de los auriazules

La eliminación de Pumas en el Apertura 2026 dejó un sabor amargo entre los aficionados universitarios y los integrantes del plantel. Después de quedar fuera de la competencia, Keylor Navas rompió el silencio y compartió un mensaje en el que reconoció que el equipo estuvo lejos de cumplir con las expectativas, además de hacer un llamado a reflexionar sobre lo sucedido durante el torneo.

El experimentado guardameta costarricense utilizó sus redes sociales para expresar su sentir tras la despedida de los auriazules, quienes no lograron alcanzar los objetivos planteados para el semestre. Navas fue autocrítico con el desempeño colectivo y dejó claro que los resultados obtenidos estuvieron por debajo de las exigencias de una institución como Pumas.

"Punto y final a un torneo que no salió como esperábamos. No estuvimos a la altura. Es momento de hacer autocrítica a todos los niveles y pensar en el futuro", escribió el exarquero del Real Madrid, quien reconoció la necesidad de analizar lo sucedido para evitar que los errores se repitan en el siguiente campeonato.

Las palabras del futbolista llegan en medio de la incertidumbre sobre el futuro deportivo del conjunto universitario, que deberá realizar un balance de su participación en el Apertura 2026 y comenzar a preparar su siguiente campaña con la intención de recuperar protagonismo en la Liga MX.

¿Keylor Navas seguirá en Pumas para el Clausura 2027?

Uno de los temas que ha generado inquietud entre los seguidores del conjunto auriazul es la continuidad de Keylor Navas, quien se ha convertido en una de las figuras más reconocidas del plantel desde su llegada a Ciudad Universitaria.

Aunque el guardameta no confirmó directamente su permanencia para el Clausura 2027, su mensaje estuvo enfocado en la autocrítica y en pensar en el futuro, sin hacer referencia a una posible despedida de la institución. Por ahora, sus declaraciones no representan un anuncio oficial sobre su continuidad.

El costarricense, quien cuenta con una trayectoria internacional destacada y conquistó tres títulos consecutivos de Champions League con el Real Madrid, llegó a Pumas con la intención de aportar experiencia y liderazgo al conjunto universitario. Sin embargo, el equipo no consiguió los resultados esperados durante el Apertura 2026.

Keylor Navas vs América en el Apertura 2026 | IMAGO7

Keylor Navas agradece el apoyo de la afición de Pumas

Además de reconocer las dificultades que atravesó el equipo, Navas dedicó unas palabras a los seguidores universitarios, quienes acompañaron al plantel durante el campeonato pese a los resultados adversos.

"Muchas gracias a todos los aficionados que nos acompañaron y nos estuvieron apoyando en este momento difícil", expresó el guardameta, destacando el respaldo que recibió el conjunto auriazul.