Los cambios que da la vida: Pumas sin Liguilla y Efraín Juárez líder en Hungría

El técnico mexicano se ubica en la cima con el Győri ETO

Su salida de Pumas causó revuelo, debido a lo repentino que fue y especialmente después de llegar a una Final, pero Efraín Juárez vive una realidad completamente diferente a la de los auriazules, con una victoria clave ante uno de los equipos más importantes de Hungría.

¿Cómo le ha ido a Efraín Juárez fuera de Pumas?

Mientras Pumas no pudo conseguir la clasificación a Liguilla, Efraín Juárez logró un triunfo trascendental en la liga de Hungría, para quedarse en la primera posición. Con un marcador de 1-3, el Győri ETO superó a Ferencváros.

El Ferencváros es uno de los equipos más importantes, con 37 títulos de liga, por lo que el triunfo del conjunto dirigido por el mexicano cobró más relevancia. Con el resultado, Győri ETO alcanzó las 26 unidades para estar en la cima.

Efraín Juárez en Hungria | CAPTURA DE PANTALLA

Pumas, en construcción

En contraste, Universidad Nacional acaba de quedar eliminado del Apertura 2026, después de la derrota ante Rayados por 2-0 y otra combinación de resultados que dejaron sin boleto al equipo.

Con Esteban Solari al mando, el equipo ha comprendido que están en un proceso de construcción y poco a poco saldrán las cosas; sin embargo, las críticas y dudas han crecido por el reciente tropiezo.

Juárez, desde su etapa en Pumas, ya tenía claro su objetivo de estar en una liga europea, del mismo perfil que Győri ETO, y a pesar de quedar fuera de competencias internacionales, el mexicano ha logrado construir un equipo competitivo.