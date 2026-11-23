El entrenador del Győri ETO pidió paciencia para el proceso de Rafael Márquez y aseguró que defenderá al exfutbolista porque considera que el Tricolor debe estar dirigido por un mexicano

Efraín Juárez pide que haya paciencia en la etapa de Rafael Márquez porque cree que es momento de apoyar a un mexicano que está en un proceso de aprendizaje. El técnico del Győri ETO incluso se anima a asegurar que a la selección nacional la debe dirigir un mexicano.

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"A Rafa hay que darle su tiempo, es normal. Ningún proceso empieza bien en los primeros partidos. Es difícil calificar a Rafa con tan poco tiempo como entrenador de la selección. Me deja contento que su capacidad y experiencia como jugador y como entrenador de la filial del Barcelona, a mediano plazo, seguramente nos darán muchas alegrías", declaró en charla con RÉCORD.

"Efrastóteles", que tiene de líder a su equipo en Hungría, destacó que sea un mexicano quien dirija al Tricolor: "A 'Rafa' lo voy a defender a muerte porque la selección de mi país es de los mexicanos, es nuestra, y al equipo lo tiene que dirigir un mexicano. Punto".

Rafael Márquez, entrenador de la Selección Mexicana, en conferencia de prensa previo al partido de Vuelta ante Jamaica | IMAGO7

Juárez ratificó que el hecho de que Rafael Márquez haya comenzado mal le tiene sin cuidado. "El hecho de que haya un mexicano como Rafael Márquez, con esa calidad y lo que representa para nosotros los mexicanos, me deja muy feliz y contento. Los resultados positivos ya vendrán; repito, es un proceso y un trabajo de Rafa en la selección", dijo.

Efraín Juárez es líder en Hungría

El estratega hoy tiene a su equipo en la primera posición de la tabla. El conjunto del mexicano es el primer lugar con 26 puntos, producto de 7 victorias, 5 empates y apenas 2 derrotas, superando por tres unidades a su perseguidor más cercano, el Ferencváros (23 puntos, con un partido pendiente).

Efraín Juárez en Hungria | CAPTURA DE PANTALLA