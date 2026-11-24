JJ Macías se "queda" en Pumas, pero hay una condición que lo dejaría fuera de la siguiente temporada

José Juan Macías tendrá una última oportunidad de convencer a Esteban Solari durante la pretemporada de Pumas

​José Juan Macías tiene una oportunidad más con los Pumas, pero solo será por un tiempo. De acuerdo con fuentes de Universidad, el atacante mexicano sí formará parte del equipo que arranque la temporada bajo el mando del técnico Esteban Solari.

​RÉCORD pudo saber que el jugador ya estaría a punto en su recuperación, pero no fue utilizado por Solari, por lo que la idea es que esté al cien por ciento para el equipo.

​Sin embargo, de acuerdo con gente cercana al futbolista, Macías tenía que cumplir un cierto número de minutos para que su contrato se renovara en automático, lo cual no sucedió, pues Universidad quedó eliminado.

José Juan Macías festeja un gol con Pumas | IMAGO 7

​JJ Macías fue invitado a realizar el trabajo de pretemporada con el equipo y, si su evolución es favorable, entonces sería contratado por la escuadra auriazul. En caso contrario, Macías quedará fuera de la institución del Pedregal.

​El talentoso futbolista justo cumplió un año de inactividad, pues el pasado 8 de noviembre de 2025 sufrió nuevamente una grave lesión en la rodilla izquierda (ruptura de ligamento cruzado anterior, ligamento colateral medial y daño de menisco) durante un partido frente a Cruz Azul, lo que prácticamente lo dejó fuera del torneo.

​Pumas le extendió el vínculo para respaldar su rehabilitación. Sin embargo, existen versiones —como la mencionada arriba— sobre cláusulas de renovación ligadas a la actividad deportiva y posturas divididas sobre si entrará en planes de la directiva y del cuerpo técnico para el próximo certamen.

​Con la eliminación de Pumas en el Apertura 2026, el delantero tapatío deberá esperar su evolución en la reestructuración del club en diciembre para saber si continúa en el Pedregal o busca un nuevo destino en la Liga MX.

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​Solari se mantiene

​Gente al interior del Club Universidad aseguró a RÉCORD que es "falso" que Esteban Solari salga de la institución en medio de los rumores luego de la eliminación.

​El estratega se mantendrá en Pumas, equipo que ya planea la siguiente temporada con la espina de haberse quedado a la orilla del campeonato.