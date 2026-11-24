"No se puede estar feliz" Keylor Navas y el mensaje que pone en duda su continuidad con Pumas

Keylor Navas y el mensaje que pone en duda su continuidad con Pumas | ESPECIAL

El guardameta costarricense evitó hablar sobre su continuidad con Universidad después de la eliminación del Apertura 2026

La eliminación de Pumas en el Apertura 2026 dejó un ambiente de incertidumbre en Universidad y uno de los temas que comienza a generar preguntas es el futuro de Keylor Navas. El experimentado guardameta costarricense que estuvo presente en K1NG FIGHT LEAGUE evitó profundizar sobre su situación con el conjunto auriazul y dejó claro que todavía está dolido por no haber conseguido los objetivos deportivos.

Después de ser cuestionado sobre cómo había vivido los días posteriores a la eliminación, el arquero respondió brevemente y descartó hablar más sobre el tema, sin ofrecer detalles sobre lo que viene para su carrera.

"No puedo estar feliz si no se gana, ya dije que no iba a responder nada más", expresó el guardameta.

Keylor Navas evita hablar de su futuro con Pumas

La declaración del costarricense llega en medio de las interrogantes sobre la reestructuración que podría vivir Universidad de cara al siguiente torneo. Sin embargo, hasta el momento no existen reportes, ni confirmación del club sobre una posible salida del arquero ni que haya tomado la decisión de abandonar la institución.

Además, Keylor Navas todavía tiene contrato vigente con Pumas hasta el verano de 2027, por lo que su continuidad no está descartada y cualquier decisión deberá considerar su vínculo contractual.

El mensaje del guardameta refleja el golpe anímico que significó quedarse fuera de la pelea por el campeonato, aunque su negativa a hablar sobre el futuro dejó abierta la incógnita sobre sus próximos pasos.