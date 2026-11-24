El mediocampista azulcrema reconoció que las Águilas atraviesan una racha de cinco partidos sin ganar

Conscientes de la mala racha que atraviesan, pero también de lo que representa Ameéica en Liguilla, Erick Sánchez aseguró que la Fiesta Grande es un torneo aparte y que las Águilas siempre serán un rival de peligro.

El mediocampista azulcrema habló previo al partido de ida de los Cuartos de Final ante Monterrey y reconoció que estos enfrentamientos se juegan de una manera diferente, por lo que confía en que el equipo pueda dejar atrás los malos resultados.

“Somos conscientes de que no hemos ganado en cinco partidos, pero también de que la Liguilla es otro torneo. La Liguilla se juega con otro sabor”, señaló Chiquito sobre la actualidad del equipo.

Sobre si América parte como favorito ante Rayados, Sánchez evitó asumir esa etiqueta y dejó claro que no piensa subestimar a ningún rival.

“Nosotros no lo vemos así, estamos enfocados en hacer nuestras cosas. Estamos conscientes de que, para el equipo que toque enfrentarnos, seremos un rival fuerte, pero en lo personal no me gusta vernos así porque cuando tú te ves como favorito, estás subestimando al otro equipo y no me gusta subestimar a nadie”, indicó.

Sabe de la exigencia de Almada

Erick Sánchez ha trabajado con Guillermo Almada tanto en Pachuca como ahora en América, por lo que conoce bien las exigencias del entrenador uruguayo. El mediocampista explicó que el objetivo del estratega es sacar la mejor versión de cada futbolista.

“Yo lo conozco, es un técnico que exige mucho, pero lo hace porque sabe de las capacidades y las cualidades que tienes. Busca exprimirte y sacarte lo mejor. No es desgaste mental, pero a lo mejor llega el momento en el que uno no tiene un buen día, viene con ánimo diferente y no está tan receptivo a las cosas, pero yo no considero que sea desgastante”, explicó.

Por último, el Chiquito aseguró que, pese a los resultados recientes, existe unión dentro del vestidor y confianza en que América pueda mostrar otra cara durante la Liguilla, consciente de lo que representa defender la camiseta azulcrema.

“No me gusta hablar antes de tiempo. Todos somos conscientes de lo que es América, sea en torneo regular o en Liguilla. Yo estoy muy tranquilo por cómo veo a mis compañeros y por la unión que hay”, sentenció.