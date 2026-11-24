En la historia de torneos cortos, un equipo que entró en sexto lugar nunca ha podido ser campeón

Rayados afrontará una nueva Liguilla con un reto que va más allá de superar al América en los Cuartos de Final, pues el Monterrey buscará romper la llamada maldición del sexto lugar, una estadística que ha acompañado a los equipos que llegan a la Fiesta Grande del futbol mexicano desde esa posición y que, hasta ahora, ninguno ha podido superar para conquistar el título.

El conjunto albiazul aseguró el sexto puesto del Apertura 2026 tras derrotar a Pumas en Ciudad Universitaria, resultado que le permitió cerrar la fase regular con 27 puntos, producto de ocho triunfos, tres empates y seis derrotas, para meterse entre los ocho mejores del campeonato.

Desde la instauración de los torneos cortos en 1996, ningún equipo que haya terminado en la sexta posición de la tabla general ha logrado coronarse campeón de la Liga MX. A lo largo de casi tres décadas, ocho equipos han llegado a la final desde ese lugar, pero todos terminaron perdiendo la serie por el título.

Rayados celebra ante Pumas en CU | IMAGO7

El propio Monterrey ya conoce el peso de esta estadística, pues en el Apertura 2004, bajo la dirección de Miguel Herrera, alcanzó la final después de terminar sexto. Sin embargo, en aquella ocasión cayó ante Pumas, que se impuso 3-1 en el marcador global para conseguir el bicampeonato, dejando a los regiomontanos sin la posibilidad de romper el antecedente.

Necaxa, Cruz Azul, Pachuca, Querétaro, América y Toluca también han llegado a la final desde la sexta posición, incluso Pachuca lo consiguió en dos ocasiones, pero ninguno pudo levantar el trofeo. El último antecedente fue en el Apertura 2022, cuando los Diablos Rojos perdieron ante los Tuzos en la final.

Nico Ibañez y jugadores de Pachuca celebrando gol del triunfo en la Final ante Toluca | IMAGO7