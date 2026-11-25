Tras cerrar la temporada con el pie izquierdo, las Águilas buscarán repetir lo hecho hace 21 años

América se metió a la Liguilla como tercero de la tabla general, pero no es la primera ocasión que ocurre. Las Águilas ya saben lo que es levantar un título después de clasificar en esta posición, pero en la mayoría de veces se quedó en el camino ¿Cómo le ha ido al América cuando entra tercero?

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Desde la instauración de los torneos cortos, el conjunto azulcrema ha terminado en el tercer puesto de la clasificación en seis ocasiones. Su balance es de un campeonato, un subcampeonato y cuatro eliminaciones antes de llegar a la final.

La primera vez que América clasificó tercero, también terminó levantando el título en el Clausura 2005. Bajo la dirección de Mario Carrillo, las Águilas superaron los cuartos de final frente a Santos Laguna, eliminaron a Cruz Azul en semifinales y vencieron a Tecos en la final por marcador global de 7-4 para conquistar el campeonato.

Jugadores de América celebrando el título en el Clausura 2005 | MEXSPORT

Un año después, en el Apertura 2006, los azulcremas volvieron a terminar terceros, pero esta vez su camino terminó en semifinales. Primero eliminaron al Atlas en cuartos de final con un contundente 6-4 global, pero después cayeron ante Guadalajara. Chivas ganó 2-0 en la ida y el empate sin goles en la vuelta sentenció la eliminación americanista.

En el Clausura 2007, América volvió a tener una gran Liguilla y alcanzó la final. En Cuartos de Final eliminó al Atlas por global de 7-4 y en Semifinales dejó fuera a Chivas con dos victorias por 1-0. Sin embargo, Pachuca se quedó con el título tras ganar 2-1 en el Azteca y empatar 1-1 en el Hidalgo.

En el Clausura 2012, las Águilas volvieron a instalarse en Semifinales. En cuartos de final superaron al Pachuca por global de 3-2, pero Monterrey terminó con sus aspiraciones al imponerse 2-0 en el partido de vuelta, después de empatar sin goles en el Azteca.

América y Pachuca enfrentándose en el Clausura 2012 | MEXSPORT

En el Apertura 2017, América también terminó tercero, pero su participación volvió a detenerse en semifinales. Después de superar los Cuartos de Final ante Cruz Azul, los azulcremas se encontraron con Tigres, que los eliminó y les impidió disputar la final.

La última ocasión antes del actual torneo fue el Apertura 2020. El equipo entonces dirigido por Miguel Herrera clasificó en el tercer puesto, pero no pudo superar los Cuartos de Final. Su rival fue Guadalajara, que se impuso por marcador global de 3-1 para dejar fuera a las Águilas.

Cristian Calderón festejando gol en la Vuelta de los Cuartos de Final del Apertura 2020 ante América | IMAGO7