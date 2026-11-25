¿Cambios en el 11 de América?
Guillermo Almada no quedó contento con el desempeño defensivo de su equipo y apunta a hacer cambios drásticos en su portería
Actualizado a 16:28 - 25 de noviembre de 2026
Los Rayados reciben en el Estadio BBVA a las Águilas en el primer capitulo de una de las llaves más parejas para la definición del Apertura 2026
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Guillermo Almada no quedó contento con el desempeño defensivo de su equipo y apunta a hacer cambios drásticos en su portería
Monterrey, sexto clasificado recibe al América, tercero en la tabla este miércoles para el partido de Ida de los Cuartos de Final del Apertura 2026 de la Liga MX.
+Fecha: 25 de noviembre
+Horario: 21:10 horas
+Transmisión: Canal 5, TUDN, ViX Premium y Layvtime
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