Monterrey vs América EN VIVO Cuartos de Final Ida Apertura 2026: Dónde ver GRATIS, TV Horarios y alineaciones

Rafael Trujillo Alarcón 14:59 - 25 de noviembre de 2026 Actualizado a 16:28 - 25 de noviembre de 2026

Los Rayados reciben en el Estadio BBVA a las Águilas en el primer capitulo de una de las llaves más parejas para la definición del Apertura 2026