La exseleccionada mexicana recordó la Copa del Mundo Femenil que se disputó en nuestro país, donde el interés y el morbo de la época terminaron por llevar a miles de aficionados a las tribunas

Jugar futbol siendo mujer en 1971 significaba abrirse paso en un terreno donde todavía había prejuicios, cuestionamientos y pocas oportunidades. Sin embargo, México se convirtió en escenario de una historia que desafió aquella realidad: un Mundial Femenil que, aunque no contó con el aval oficial de la FIFA, consiguió convocar a multitudes y poner a las mujeres futbolistas frente a los ojos de un país que hasta entonces poco sabía de ellas.

Alicia 'Pele' Vargas fue parte de aquella Selección Mexicana que protagonizó la histórica competencia. Más de cinco décadas después, recuerda que la curiosidad que despertaban, alimentada en buena medida por el morbo y los estereotipos de la época, terminó siendo un factor determinante para que la gente acudiera a los estadios.

Un recuerdo imborrable

Hay muchos recuerdos bonitos, principalmente el del 71, porque por primera vez ibas a jugar en tu propio país y la gente realmente iba a conocer un referente a través de la prensa. No teníamos como tal la oportunidad de jugar, sobre todo por la época tan difícil que nos tocó, por el machismo y esas cosas, pero gracias al morbo que existió, a que se preguntaban si realmente jugábamos futbol, si le pegábamos de pecho, si teníamos bonitas piernas, todo eso hizo que hubiera entradas mucho más grandes, de 60, 70 y hasta 80 mil espectadores por partido, y en la final más de 100 mil personas. Sobre todo, lo que te imponía jugar en el Estadio Azteca

La respuesta de la afición convirtió aquella competencia en un acontecimiento difícil de olvidar. México avanzó hasta la Final, donde se enfrentó a Dinamarca en el Estadio Azteca, en un partido que terminó con derrota para las anfitrionas, pero que dejó una de las postales más impresionantes del futbol femenil mexicano: un estadio abarrotado que, lejos de darle la espalda al equipo, permaneció alentándolo hasta el final.

Para 'Pelé' Vargas, el desenlace no borró lo extraordinario de aquella noche. Por el contrario, la Final se mantiene entre los recuerdos más especiales de su trayectoria, pese a las complicaciones que atravesaron en la preparación y a la exigencia de enfrentar a un rival de alto nivel.

La final fue el mejor recuerdo, a pesar de que perdimos. Fue algo increíble por la gente que no se movió de sus lugares. No es fácil decirlo, pero hubo más de 100 mil personas en un momento en el que realmente buscábamos consolidarnos. Sin embargo, otras cosas nos afectaron; se decía que pedíamos dos millones para entrenar y dejamos de entrenar. Era la primera vez que enfrentábamos a un equipo campeón como Dinamarca y fue un partido desastroso para nosotros. Teníamos que haber cambiado el sistema, pero ese es el recuerdo más bonito, porque el público se portó increíble. Normalmente, cuando una selección va perdiendo, la gente empieza a rechiflar; en este caso fue al contrario, siempre tuvimos el apoyo y nadie se movía de sus lugares

Alicia 'Pelé' Vargas en sesión de fotos para el Salón de la Fama 2024 | Imago7

En aquel momento, las futbolistas eran jóvenes y no alcanzaban a comprender la dimensión de lo que estaban protagonizando. Jugar en el Azteca, frente a decenas de miles de personas, representaba una experiencia inédita, pero el significado histórico de aquella Copa del Mundo llegaría con el paso de los años, cuando el futbol femenil comenzó a ganar espacios y reconocimiento.

No lo dimensionas porque estábamos muy jóvenes y no veíamos más adelante si realmente se podía haber hecho algo que tú dijeras: ‘Tengo en mente que la gente nos va a responder’. Todas lo vimos de diferentes formas, normalmente no lo dimensionábamos. Ahora lo vivimos ya de grandes, pero en su momento no lo entendíamos

La historia de las mujeres en el futbol

Aquel Mundial no fue reconocido por la FIFA, pero sí tuvo una afición que respondió, futbolistas que se atrevieron a competir en una época adversa y una final que reunió a más de 100 mil personas. Para quienes lo protagonizaron, 1971 no fue simplemente un torneo: fue una demostración de que el futbol femenil podía despertar la misma pasión, incluso cuando todavía había quienes dudaban de ellas.

La 'Pelé' Vargas en una Final de Liga Mx Femenil América vs Pachuca | Imago7