Ambicioso el plan de México para el Mundial Femenil: proyectan el doble de juegos que los que se disputaron en el varonil, ¿por cuántos va la FMF?

La organización mexicana continúa en gestiones para recibir más partidos de los que tuvo en el mundial varonil

La ilusión de México en la Copa del Mundo del 2031 será superar lo hecho en el país, donde los aficionados salieron a las calles a celebrar el Mundial que paralizó a todo México y alcanzó los comentarios más positivos como la mejor sede mundialista entre Estados Unidos y Canadá.

​Enrique Nieto, vicepresidente de selecciones nacionales, aseguró a RÉCORD que la delegación mexicana se va "contenta" porque la FIFA le otorgó a México —junto a Estados Unidos, Costa Rica y Jamaica— la organización del Mundial Femenil 2031 por primera vez de forma oficial.

​"Es una noticia muy positiva para el futbol mexicano y el balompié femenil. Es algo que nos tiene que llenar de orgullo, ya que vamos a traer por cuarta vez un Mundial. México demostró su capacidad organizativa e infraestructura".

​Nieto adelantó que México busca, por lo menos, tener el doble de partidos de los que albergó la justa varonil (13 en total), por lo que existe la esperanza de que la afición disfrute de más cotejos, pues lo que se vio en los juegos celebrados en las tres sedes —Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey— rebasó en ambiente y pasión lo que se esperaba del Mundial.

​"México ya demostró ser coanfitrión con Estados Unidos este año. Demostró la capacidad organizativa y de infraestructura que tiene el país para realizar este evento. La presentación de una candidatura es un trabajo que no se hace de la noche a la mañana; es una labor en conjunto con las federaciones socias —agradezco a FIFA y Concacaf el apoyo—, pero la imagen de México fue muy positiva".

Ceremonia de inauguración de la Copa del Mundo 2026 en el Estadio Azteca | MEXSPORT

​Enrique destacó que la idea es superar lo hecho este año: "La imagen que se llevaron de las ciudades, los estadios... al final la afición demuestra esa pasión. Eso queremos superarlo en 2031, aprovechar la localía y eso nos motiva a seguir trabajando para lograr ese éxito".

​Las sedes que están enlistadas para albergar los juegos son Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Torreón, Querétaro, Pachuca y Toluca, pero el proceso final de selección corresponderá a la FIFA. "Primero viene una inspección para ver si hay modificaciones a los anfitriones. Estaremos empujando para que sean todas y haya más sedes en México; al menos buscaremos que haya el doble de encuentros de los que tuvimos este año, eso buscamos y empujamos desde la federación".

Integrantes de la Selección Mexicana Femenil en el Mundial de 1971 | AFP

​De acuerdo con una publicación digital de The Athletic, al igual que en la Copa Mundial masculina de este año, Estados Unidos albergará la mayor parte de los partidos. Entre los pendientes —afirma la publicación— está definir cuántos encuentros se disputarán, dónde se llevarán a cabo y bajo qué condiciones.

​Según The Athletic, jugarán 48 selecciones bajo el mismo formato varonil, con partidos inaugurales a mediados de junio y una final entre mediados y finales de julio. En la información se revela que, de acuerdo con los estimados, EE. UU. organizará alrededor de 80 de los 104 partidos, lo cual dejaría 24 encuentros disponibles. En caso de que solo se otorgue un juego a Costa Rica y otro a Jamaica, México tendría cerca de 22 cotejos.

​En su candidatura, Estados Unidos —junto a México, Jamaica y Costa Rica— estima ingresos por 4,000 millones de dólares (ocho veces la cifra alcanzada en 2023). Enrique Nieto aseveró que el Mundial de 2031 motiva a invertir más en el futbol femenil para que las "niñas" tengan más espacios donde jugar y se conviertan en las siguientes estrellas del balompié. "A la afición decirle que se sienta orgullosa de tener otro Mundial, y eso sin duda será una gran alegría para la gente".