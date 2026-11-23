¡Con la mente en el mundial! Así fue la despedida de la Selección Mexicana de cara al clasificatorio Concacaf

Jugadoras de la Selección Mexicana afuera del CAR durante la serenata previa al juego ante Haití | CAPTURA DE PANTALLA

El Tri enfrentará a Haití el próximo fin de semana y con un triunfo volverá a una Copa del Mundo femenil después de varios años

La Selección Mexicana Femenil fue despedida con serenata en el Centro de Alto Rendimiento, antes de partir rumbo a Texas, donde buscará el boleto al Mundial de Brasil 2027 y a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El equipo dirigido por Pedro López recibió una sorpresa por parte de la Dirección de Selecciones Nacionales, encabezada por Andrea Rodebaugh, que organizó una despedida con aficionados para desearle el mayor de los éxitos de cara al duelo del próximo sábado ante Haití.

Con música en vivo, en la que se entonaron canciones como 'Cielito Lindo y Quédate conmigo', además de un espectáculo de drones que proyectó mensajes como “Yo con la Femenil” y “Ahora o siempre”, el combinado nacional fue sorprendido mientras terminaba de cenar.

“Vamos a dejar todo lo que tenemos y más": La promesa de Charlyn Corral

Durante la serenata, Charlyn Corral, recientemente galardonada como máxima goleadora del mundo, dirigió un mensaje a los aficionados que se dieron cita en el Centro de Alto Rendimiento para despedir al equipo.

Jugadoras de la Selección Mexicana afuera del CAR durante la serenata previa al juego ante Haití | CAPTURA DE PANTALLA

“Sentir el cariño, sentir esa pasión con la que ustedes viven también el fútbol, nos llena de orgullo, nos llena de energía para poner todo en la cancha y que sepan que vamos a dejar todo lo que tenemos y más, para conseguir con ustedes el objetivo”.

La Selección Mexicana viajará este lunes a Texas para comenzar oficialmente su preparación en territorio estadounidense, de cara al duelo ante Haití, programado para este sábado 28 de noviembre, en el que buscará dar un paso más rumbo a sus objetivos internacionales.

Scarlett Camberos y Charlyn Corral en celebración con la Selección Mexicana | IMAGO 7