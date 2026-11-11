La ciudad texana apuesta por el Buena Vista Sports Complex para organizar competencias binacionales y atraer equipos mexicanos de futbol bandera.

El flag football se ha convertido en una de las grandes apuestas deportivas rumbo a Los Ángeles 2028 y Laredo, Texas, quiere aprovechar su crecimiento para atraer torneos internacionales, especialmente con equipos de México.

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A través del Buena Vista Sports Complex, recinto de 200 acres inaugurado en enero de 2026, la ciudad busca organizar competencias binacionales y convertirse en un punto de encuentro para las comunidades de futbol bandera de ambos países.

«Queremos armar muchos torneos binacionales. Que vaya a ser deporte olímpico es la oportunidad perfecta para que lo jueguen aquí», señaló Joe Arreola, subdirector de Parques y Recreación de Laredo.

Especial

La cercanía con Nuevo Laredo, Tamaulipas, y Monterrey, Nuevo León, representa una ventaja para atraer organizaciones mexicanas. Además, la ciudad cuenta con cuatro puentes internacionales y más de 45 hoteles.