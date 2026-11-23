¡OFICIAL! México recibirá otra Copa del Mundo en 2031: Así será el histórico mundial femenino de la FIFA

El organismo internacional confirmó este lunes que nuestro país nuevamente recibirá un torneo grande a nivel de selecciones

Capital del deporte internacional. Si el 2026 fue un año memorable para México, sede de grandes eventos deportivos entre los cuales destacó la Copa del Mundo varonil, el 2031 será otro año para recordar, cuando nuestro país reciba la undécima edición de la Copa Mundial Femenina.

Desde octubre del año pasado, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) anunció que presentó su candidatura conjunta con Estados Unidos, Jamaica y Costa Rica, y hace un par de semanas se confirmó que se cumplieron con los requisitos. Con ello, finalmente este lunes 23 de noviembre se hizo oficial que México será sede de otro Mundial.

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Primer mundial femenino con 48 selecciones

Será la undécima edición del torneo internacional, pero la primera ocasión en la que se cuente con la participación de 48 selecciones. Además, será la tercera vez que Estados Unidos reciba este torneo, luego de hacerlo, en 1999 y 2003, mientras que para los otros tres coanfitriones será la primera ocasión que reciban un mundial femenil oficial.

En el caso de México, ya recibió un torneo a nivel de selecciones mayores femeninas en el pasado. Fue en 1971 que nuestro país recibió el segundo mundial femenil, luego de la edición celebrada en Italia en 1970. Sin embargo, esos dos torneos no cuentan con el reconocimiento oficial de la FIFA.

Jugadoras levantan el Trofeo de la Copa del Mundo Femenina de la FIFA | X: @FIFAWWC

La de 2031 será la segunda ocasión que una Copa del Mundo tenga más de una sede, luego de la edición de Australia-Nueva Zelanda en 2023. Aunque todavía no hay fechas oficiales, ya que las mismas se darán a conocer cuando esté más cerca el torneo, está previsto que se celebre entre julio y agosto de 2021.

¿Cómo fue el Mundial Femenino de 1971?

Fue hace 55 años que se organizó, por segunda ocasión, un torneo femenino a nivel de selecciones. La primera edición, celebrada un año antes en Italia, contó con la participación de siete selecciones, con la Selección de Dinamarca como campeona, luego de vencer 2-0 a Italia en la Final celebrada en el Stadio Comunale en Turín.

Dirigentes de las federaciones de futbol de México, Costa Rica, Jamaica y Estados Unidos | CORTESÍA