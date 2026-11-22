Estados Unidos apunta a ser el epicentro del deporte mundial: albergaría la Copa América 2028 junto a los Juegos Olímpicos

Trofeo de la Copa América en un estadio en México | IMAGO7

El país norteamericano podría organizar por tercera ocasión el torneo de selecciones sudamericanas, de acuerdo con un reporte que señala una comunicación de Alejandro Domínguez a las federaciones de Conmebol

Estados Unidos apunta a concentrar dos de los acontecimientos deportivos más importantes del mundo en 2028. Mientras Los Ángeles se prepara para recibir los Juegos Olímpicos, una nueva información señala que el país norteamericano también habría sido elegido para organizar la Copa América, por lo que volvería a convertirse en anfitrión del campeonato de selecciones sudamericanas.

La información fue difundida por el periodista Lauro Jardim, del diario brasileño O Globo, quien reportó que Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, comunicó a las federaciones integrantes la intención de llevar nuevamente el certamen a territorio estadounidense. El mensaje habría sido compartido durante una reunión del Consejo de la confederación celebrada este viernes en Colombia.

México vs Jamaica en la Copa América 2024 | IMAGO7

¿Por qué Estados Unidos organizaría nuevamente la Copa América?

De concretarse esta decisión, sería la tercera ocasión en que Estados Unidos recibe la Copa América, después de las ediciones de 2016 y 2024. La primera se disputó bajo el nombre de Copa América Centenario, como parte de la celebración por los 100 años de la competencia, mientras que la segunda tuvo lugar hace dos años.

En ambas ocasiones, el torneo dejó antecedentes importantes para el futbol sudamericano en territorio estadounidense. En 2016, Chile se proclamó campeón tras vencer a Argentina en la tanda de penaltis, mientras que en 2024 la Albiceleste volvió a levantar el trofeo, luego de derrotar a Colombia en la Final.

Una nueva edición en 2028 representaría la continuidad de la expansión del campeonato en el mercado norteamericano, además de colocar nuevamente al país como escenario de una competencia internacional de selecciones.

Alejandro Domínguez, Gianni Infantino y Victor Montagliani en la Copa América 2024 | MEXSPORT

Los Juegos Olímpicos y la Copa América compartirían escenario en 2028

La posible organización de la Copa América coincidiría con los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, programados del 14 al 30 de julio. De esta manera, Estados Unidos tendría en el mismo año dos eventos de gran relevancia internacional, aunque todavía no se conocen las fechas en las que se disputaría el certamen de Conmebol.

Por ahora, permanecen pendientes detalles fundamentales sobre la competencia, como las ciudades anfitrionas, los estadios, el calendario y la posible participación de selecciones invitadas. La información sobre la sede fue atribuida al reporte de O Globo, por lo que se espera que la Conmebol proporcione mayores precisiones sobre la organización del torneo.