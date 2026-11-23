Después de más de 50 años, México volverá a vivir un Mundial Femenil: La historia de una Copa que comenzó en 1971

Integrantes de la Selección Mexicana Femenil de 1971 en un evento realizado en Avenida de la Reforma en junio de 2026 | AFP

La FIFA confirmó que nuestro país compartirá con Estados Unidos, Costa Rica y Jamaica en 2031

Mucho antes de que el futbol femenil conquistara estadios, México ya había sido testigo de una historia que parecía adelantarse a su tiempo. En 1971, más de 110 mil personas se reunieron en el Estadio Azteca para una final femenina. El futbol todavía les cerraba puertas, pero ellas encontraron la manera de abrirlas.

Más de medio siglo después, México volverá a recibir una Copa del Mundo Femenina. En 2031, junto a Estados Unidos, Costa Rica y Jamaica, será anfitrión de un torneo oficial de la FIFA por primera vez en su historia. Un anuncio que no solo representa un nuevo capítulo para el país, sino que también devuelve la mirada a aquella competencia de 1971 que, sin reconocimiento oficial, dejó una de las huellas más profundas en la historia del futbol femenino mexicano.

La memoria de aquella Copa comienza en un contexto muy distinto. El futbol femenil luchaba por legitimarse, enfrentaba prejuicios y sobrevivía lejos de las estructuras que respaldaban al balompié masculino. Sin el aval de la FIFA, la segunda edición de aquel torneo internacional fue organizada por la Federación Internacional y Europea de Fútbol Femenino y encontró en México un escenario que pocos imaginaban capaz de responder de semejante manera.

El país venía de celebrar el Mundial varonil de 1970. El Estadio Azteca todavía guardaba el eco de aquella fiesta y, un año después, volvió a abrir sus puertas para recibir a seis selecciones femeninas: México, Argentina, Inglaterra, Francia, Dinamarca e Italia. Junto al Estadio Jalisco, se convirtió en escenario de una competencia que buscaba darle visibilidad a una disciplina que durante años había sido relegada.

Integrantes de la Selección Mexicana Femenil en el Mundial de 1971 | AFP

No era solamente un torneo. Era una oportunidad para demostrar que el futbol femenino tenía calidad, competitividad y, sobre todo, público. La Copa también tuvo identidad propia. Xóchitl, una niña con la camiseta de la Selección Mexicana, fue la mascota oficial de aquella competencia. Su imagen ayudó a acercar el torneo a la afición, atraer patrocinadores y dar los primeros pasos hacia una comercialización que, para la época, resultaba poco habitual en el futbol femenil.

En lo deportivo, México quedó ubicado en el Grupo A junto a Argentina e Inglaterra. El debut fue una declaración de intenciones: victoria de 3-1 sobre las argentinas y, posteriormente, una contundente goleada de 4-0 ante Inglaterra. La Selección avanzó invicta a Semifinales y comenzó a alimentar la ilusión de conquistar el campeonato en casa.

Así era la mascota del Mundial Femenino 1971 | CAPTURA

En el Grupo B, Francia, Dinamarca e Italia disputaron los otros boletos a la siguiente ronda, con las danesas y las italianas consiguiendo avanzar. El torneo se acercaba a su desenlace y México se encontraba frente a la posibilidad de convertir aquella convocatoria en un título. En Semifinales, el conjunto mexicano superó 2-1 a Italia. Dinamarca, mientras tanto, no tuvo piedad de Argentina y la goleó 5-0. La Final estaba definida: México contra Dinamarca, el anfitrión frente a una de las selecciones más fuertes de aquella edición.

El 5 de septiembre de 1971, el Estadio Azteca se convirtió en el epicentro de una de las imágenes más extraordinarias del deporte femenino. Más de 110 mil personas asistieron a la Final, una cifra que permanece como un récord histórico de asistencia en el futbol femenil. No era una audiencia circunstancial: era la evidencia de que existía interés, pasión y una afición dispuesta a respaldar a las mujeres sobre la cancha.

Sin embargo, la fiesta no terminó con el resultado que México soñaba. Dinamarca se impuso 3-0 y levantó el trofeo, dejando a las anfitrionas con el subcampeonato. La derrota no borró lo conseguido. Al contrario, aquella Final convirtió al torneo en una referencia histórica, aunque durante mucho tiempo su relato permaneciera al margen de las grandes páginas del futbol internacional.

El éxito de la Copa fue evidente en las tribunas y también en la taquilla. Hubo patrocinadores, público y una respuesta que superó cualquier expectativa para una competencia femenina de aquella época. Pero detrás de la multitud había una contradicción: las futbolistas no recibieron una retribución económica que correspondiera al alcance y al éxito del torneo.

Integrantes de la Selección Mexicana Femenil de 1971 en un evento realizado en Avenida de la Reforma en junio de 2026 | AFP

México había demostrado que las mujeres podían atraer a más de 110 mil personas a un estadio, protagonizar una competencia internacional y generar interés comercial. Aun así, el reconocimiento no llegó en la misma medida para quienes hicieron posible aquella historia. El futbol femenil seguía siendo tratado como una expresión secundaria de un deporte que, en realidad, ya había demostrado que podía ser mucho más.

La Copa de 1971 fue una historia de contrastes: tribunas llenas y escaso reconocimiento, éxito comercial y ausencia de recompensa para las jugadoras, una final histórica y un torneo que no contó con el aval de la máxima institución del futbol mundial. México volverá a albergar un Mundial Femenil, ahora dentro de una competencia oficial de la FIFA, pero lo hará sobre una historia que ya existía, sobre un precedente que durante décadas no tuvo el lugar que merecía.

En 1971, el Azteca se llenó para verlas jugar, aunque el mundo todavía no estaba dispuesto a reconocer plenamente lo que representaban. En 2031, México volverá a recibir una Copa del Mundo Femenina. Esta vez, la historia no podrá contarse sin recordar a quienes la comenzaron.