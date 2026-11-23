La Copa Mundial Femenil de la FIFA estará en México en 2031 | AP

Serían seis ciudades las que apuntan para ser parte de la fiebre mundialista

Oficialmente se ha anunciado que México, Estados Unidos, Jamaica y Costa Rica serán las sedes de la Copa del Mundo Femenino del 2031; sin embargo, una de las dudas es qué estadios acogerán los partidos dentro de la República Mexicana.

¿Cuáles serían las sedes?

Sin nada oficial los recintos serían el Estadio Banorte, el Akron, La Corregidora, el Hidalgo, el TSM, el BBVA y el Universitario de Nuevo León. En estas sedes se estarían distribuyendo los posibles 32 partidos que arropará el país.

Estadio Banorte en la Jornada 7 del Apertura 2026 | IMAGO7

Fernando Schwartz, exJefe de Comunicación de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), destacó lo siguiente a través de su cuenta de X: “Mexico tiene seis sedes y siete estadios propuestos para Mundial Femenil 2031. CDMX, Guadalajara, Monterrey, Querétaro, Torreón, Pachuca.”

“Monterrey sus dos estadios. FIFA determina cuáles quedan. México va con Jamaica. EUA y Costa Rica mañana (23 de noviembre) será oficial”, termina catapultando. Además concluyó respondiendo con los 32 partidos para el territorio mexicano.

Cabe mencionar, que desde el año pasado, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) anunció que presentó su candidatura conjunta con Estados Unidos, Jamaica y Costa Rica, y hace unas semanas se confirmó que se cumplieron con los requisitos. Con ello, finalmente este lunes 23 de noviembre se hizo oficial que México será sede de otro Mundial.

El Gigante de Acero previo a un Monterrey vs Chivas | MEXSPORT

Lo que debes saber del Mundial 2031

Será la primera ocasión en la que se cuente con la participación de 48 selecciones. Además, será la tercera vez que Estados Unidos reciba este torneo, luego de hacerlo, en 1999 y 2003, mientras que para los otros tres coanfitriones será la primera ocasión que reciban un mundial femenil oficial.

Mientras tanto, para México este torneo representará En el caso de México su tercer mundial femenil, luego de la edición celebrada en 1971 y 1970. Sin embargo, esos dos torneos no cuentan con el reconocimiento oficial de la FIFA.

Esta será la segunda Copa del Mundo Femenino (Mayores) en México, además de la segunda que tenga más de una sede, luego de la edición de Australia-Nueva Zelanda en 2023. Aunque todavía no hay fechas oficiales, ya que las mismas se darán a conocer cuando esté más cerca el torneo, está previsto que se celebre a mediados de 2021.