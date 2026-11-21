Mikel Arriola viaja a Suiza para participar en Congreso de FIFA que definirá sedes de los Mundiales Femeniles 2031 y 2035

El comisionado de la FMF estará presente en Zúrich, donde México espera la ratificación de su candidatura conjunta

Mikel Arriola, comisionado de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), viajó a Zúrich, Suiza, para participar en el Congreso Extraordinario de la FIFA, programado para el próximo lunes 23 de noviembre. La reunión tendrá como uno de sus principales objetivos la designación de las sedes de los Mundiales Femeniles de 2031 y 2035, con México entre los países candidatos para organizar la primera de estas competencias.

El encuentro será encabezado por Gianni Infantino, presidente de la FIFA, y contará con la participación de las 211 federaciones afiliadas al organismo internacional. La asamblea se desarrollará de manera remota a partir de las 8:00 horas, tiempo del centro de México, mientras que Arriola estará en territorio suizo para dar seguimiento a las decisiones relacionadas con el futuro de las competencias internacionales.

Gianni Infantino y Mikel Arriola l ESPECIAL

¿Qué posibilidades tiene México de organizar el Mundial Femenil de 2031?

México, Estados Unidos, Costa Rica y Jamaica presentaron una candidatura conjunta para organizar la Copa del Mundo Femenil de 2031, proyecto que actualmente figura como la única propuesta para recibir el torneo. La edición representará un cambio en el formato de la competencia, pues por primera vez participarán 48 selecciones nacionales, ampliando la cantidad de equipos respecto a las ediciones anteriores.

La candidatura norteamericana y caribeña recibió una evaluación técnica favorable por parte de la FIFA, con una calificación de 4.4 sobre 5, otorgada el pasado 11 de noviembre. El proyecto contempla la utilización de 20 estadios distribuidos entre los cuatro países organizadores, de los cuales cuatro se encuentran en territorio mexicano, aunque todavía resta la ratificación oficial de los integrantes del Congreso.

Por otra parte, el Mundial Femenil de 2035 apunta a celebrarse en Reino Unido, luego de que Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte presentaran una candidatura conjunta. Al igual que sucede con la propuesta encabezada por Estados Unidos para 2031, el proyecto británico se mantiene a la espera de la resolución definitiva de la FIFA.

Gianni Infantino, actual presidente de la FIFA | AP

Mikel Arriola mantiene respaldo a Gianni Infantino en medio de diferencias con Concacaf

La presencia de Mikel Arriola en Zúrich también ocurre en medio de diferencias entre la FIFA y la Concacaf, organismo presidido por Victor Montagliani. Las discrepancias surgieron a partir de una propuesta impulsada por Infantino para incorporar inversión privada en la comercialización de competencias internacionales, iniciativa que encontró resistencia entre distintas confederaciones.

Aunque el proyecto fue retirado durante el verano, las diferencias entre los organismos provocaron un distanciamiento político que también involucró a representantes de la UEFA y la Confederación Asiática. Sin embargo, la Federación Mexicana de Futbol ha mantenido su respaldo a la administración de Gianni Infantino, mientras continúa trabajando con Estados Unidos y sus socios regionales en la candidatura para el Mundial Femenil de 2031.

El Congreso Extraordinario también permitirá reunir a representantes de distintas federaciones antes del siguiente proceso electoral de la FIFA, previsto para el 18 de marzo de 2027 en Rabat, Marruecos. De acuerdo con la información sobre el encuentro, Infantino buscaría mantenerse al frente del organismo, en un escenario donde también aparecen los nombres de Philippe Diallo y Kohzo Tashima.