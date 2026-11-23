El plan FIFA Forward Enterprise (FFE) que estaba destinado a vincular el futbol a inversores privados durante 96 años terminó por caerse

Desde Inglaterra se ha destapado el plan que tenía FIFA Forward Enterprise (FFE) de Gianni Infantino. The Guardian y el periodista Ben Jacobs de talkSPORT resaltan que se buscaba vender el Mundial por un periodo de 96 años y que al final se cayó por la fuerte oposición de UEFA y otras federaciones.

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¿Cuál era el plan?

Un memorando interno de la FIFA fechado el 17 de julio destaca los planes que buscaba el máximo organismo de futbol: “Este acuerdo prevé que la FIFA cree una filial con fines de lucro a la que se le transferirán todos los derechos comerciales de los eventos de la FIFA para su explotación comercial durante los próximos 96 años”, destaca una parte del documento.

Gianni Infantino durante un congreso de la FIFA en 2016 | MEXSPORT

Mientras tanto, otro informe describe el acuerdo propuesto con Thrive y el tiempo a llevarse: “sería de períodos de licencia renovables de 12 años hasta un total máximo de 96 años”.

“La FIFA también estaría sujeta a una penalización de hasta 250 millones de dólares por incumplir términos o acordar un trato con un inversor rival”, destaca el periodista Ben Jacobs

Asimismo catapulta la negociación: “Bajo los planes, el cinco por ciento de las acciones de FFE por encima de la valoración inicial de 20 mil millones de dólares estaba reservado como parte de un fondo de bonos para ejecutivos de gestión.”

Gianni Infantino durante la pasada Copa del Mundo | AP

Sin bonos para Infantino

Sin embargo, Ben Jacobs menciona que: “El presidente actual de la FIFA estaba destinado a presidir el FFE. La FIFA mantiene que el FFE habría estado sujeto a la aprobación del Consejo de la FIFA y las Asociaciones Miembro” y sobre esta situación menciona que ningún funcionario de la FIFA, incluido Infantino, era elegible para bonos del FFE.

“Para evitar dudas, cualquier Plan de Incentivos de Gestión potencial era exclusivamente para miembros de la gestión de FFE, de los cuales los funcionarios de la FIFA no podrían haber formado parte”, declararon sobre el tema a talkSPORT.

“Esto es habitual para estructuras propuestas de esta naturaleza. El liderazgo de la FIFA solo habría tenido roles principales en la junta, lo que no habría llevado a ninguna remuneración adicional. La remuneración del Presidente de la FIFA está establecida por el subcomité independiente de compensación”, se catapulta.