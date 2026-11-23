La actividad del Mundial Sub-17 2026 continuó este lunes 23 de noviembre con ocho partidos correspondientes a la segunda jornada de la Fase de Grupos. El torneo, que se disputa en Qatar, dejó marcadores abultados, encuentros llenos de goles y resultados importantes para las selecciones que buscan avanzar a la siguiente ronda.
La Selección de España protagonizó el resultado más destacado del día después de imponerse por un contundente 15-0 sobre Fiyi, en un encuentro correspondiente al Grupo H. El conjunto europeo dominó las acciones y consiguió una de las mayores goleadas de la competencia, confirmando su buen inicio en el certamen.
Otro de los equipos que llamó la atención fue Senegal, que derrotó 9-0 a Cuba dentro del Grupo F. La selección africana mostró su capacidad ofensiva y consiguió una victoria que le permite fortalecer sus aspiraciones de avanzar a la siguiente fase del Mundial.
Por su parte, Uzbekistán también tuvo una actuación destacada al superar 6-2 a Jamaica, mientras que Croacia venció 4-0 a Tayikistán. Ambas selecciones aprovecharon sus oportunidades frente al arco para conseguir tres puntos importantes en la segunda fecha del torneo.
Mundial Sub-17: ¿Cuáles fueron los resultados de hoy lunes 23 de noviembre?
La jornada dejó un total de 49 goles en ocho encuentros, con España y Senegal como protagonistas de las victorias más amplias. Italia también consiguió un triunfo importante ante Costa de Marfil, mientras que Marruecos y Vietnam tuvieron que conformarse con empates.
Resultados completos del lunes 23 de noviembre de 2026:
España 15-0 Fiyi
Tayikistán 0-4 Croacia
Uzbekistán 6-2 Jamaica
Senegal 9-0 Cuba
Italia 2-1 Costa de Marfil
Marruecos 2-2 China
Vietnam 3-3 Nueva Zelanda
Malí 2-1 Bélgica
¿Cuándo vuelve a jugar México en el Mundial Sub-17 2026?
La Selección Mexicana Sub-17 volverá a la actividad este martes 24 de noviembre, cuando enfrente a Camerún en su segundo compromiso de la Fase de Grupos. El Tricolor buscará sumar otro resultado positivo para acercarse a la clasificación a la siguiente ronda.
El encuentro ante la selección africana está programado para las 8:30 de la mañana, tiempo del centro de México. La jornada también contará con partidos como Brasil contra Tanzania, Venezuela frente a Rumania y Japón ante Serbia, en una nueva fecha que podría comenzar a definir el futuro de varios equipos en el Mundial Sub-17.