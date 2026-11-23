España y Senegal consiguieron las victorias más abultadas de la jornada, mientras que Italia, Croacia y Uzbekistán

La actividad del Mundial Sub-17 2026 continuó este lunes 23 de noviembre con ocho partidos correspondientes a la segunda jornada de la Fase de Grupos. El torneo, que se disputa en Qatar, dejó marcadores abultados, encuentros llenos de goles y resultados importantes para las selecciones que buscan avanzar a la siguiente ronda.

La Selección de España protagonizó el resultado más destacado del día después de imponerse por un contundente 15-0 sobre Fiyi, en un encuentro correspondiente al Grupo H. El conjunto europeo dominó las acciones y consiguió una de las mayores goleadas de la competencia, confirmando su buen inicio en el certamen.

Roberto Tomás, jugador de la Selección Española Sub 17, en el Mundial | MEXSPORT

Otro de los equipos que llamó la atención fue Senegal, que derrotó 9-0 a Cuba dentro del Grupo F. La selección africana mostró su capacidad ofensiva y consiguió una victoria que le permite fortalecer sus aspiraciones de avanzar a la siguiente fase del Mundial.

Por su parte, Uzbekistán también tuvo una actuación destacada al superar 6-2 a Jamaica, mientras que Croacia venció 4-0 a Tayikistán. Ambas selecciones aprovecharon sus oportunidades frente al arco para conseguir tres puntos importantes en la segunda fecha del torneo.

Francesco Olivieri y la Selección Italiana en festejo de gol ante Costa de Marfil en el Mundial Sub 17 | MEXSPORT

Mundial Sub-17: ¿Cuáles fueron los resultados de hoy lunes 23 de noviembre?

La jornada dejó un total de 49 goles en ocho encuentros, con España y Senegal como protagonistas de las victorias más amplias. Italia también consiguió un triunfo importante ante Costa de Marfil, mientras que Marruecos y Vietnam tuvieron que conformarse con empates.

Resultados completos del lunes 23 de noviembre de 2026:

España 15-0 Fiyi

Tayikistán 0-4 Croacia

Uzbekistán 6-2 Jamaica

Senegal 9-0 Cuba

Italia 2-1 Costa de Marfil

Marruecos 2-2 China

Vietnam 3-3 Nueva Zelanda

Malí 2-1 Bélgica

Selección Mexicana Sub 17 en festejo de gol en el Mundial ante Rumania | MEXSPORT

¿Cuándo vuelve a jugar México en el Mundial Sub-17 2026?

La Selección Mexicana Sub-17 volverá a la actividad este martes 24 de noviembre, cuando enfrente a Camerún en su segundo compromiso de la Fase de Grupos. El Tricolor buscará sumar otro resultado positivo para acercarse a la clasificación a la siguiente ronda.