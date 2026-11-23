El ataque merengue no contará con uno de sus jugadores brasileños para recibir a los Granjeros en el Santiago Bernabéu

Real Madrid es uno de los dos equipos que se mantienen en lo más alto de la clasificación en la Fase de Liga de la UEFA Champions League con 12 puntos conseguidos dentro de sus cuatro primeros duelos; es por ello que la baja de Endrick en el ataque podría mermar de cierta forma las aspiraciones que tienen por seguir en esa posición de clasificación directa a Octavos de Final.

El delantero brasileño no podrá ser parte de la convocatoria del equipo merengue para el encuentro de este martes debido a una lesión muscular, misma que aún no tienen contemplado cuánto tiempo lo dejará fuera de las canchas, pues el comunicado del equipo menciona que todo está "pendiente a evolución".

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¿Por qué Endrick se pierde el partido ante PSV?

A través de sus redes sociales oficiales, el Real Madrid ha informado que Endrick no podrá ser parte de la convocatoria para el duelo de Jornada 5 en la Champions League en donde enfrentarán a PSV Eindhoven, esto debido a una lesión muscular que presenta en el abductor de la pierna izquierda, aunque también se menciona que está pendiente su evolución.

Desafortunadamente su lesión se ha dado con tan solo 19 minutos que ha jugado en la victoria del cuadro blanco en contra del Celta de Vigo, así que con menos minutos en el terreno de juego no ha podido sumar partidos consecutivos.

También tomando en cuenta la victoria de este último partido, los dos goles merengues los anotaron Jude Bellingham y Carlos Espí, por lo que a pesar de no contar con el delantero brasileño, de todos modos cuentan con un ataque nutrido para que los goles estén asegurados de parte del ataque de la 'Casa Blanca'.

Cabe resaltar también que esta es una lesión más en la primera parte de la temporada, pues Endrick había comenzado con una durante los primeros partidos de la campaña de LaLiga perdiéndose los duelos ante Espanyol, Real Sociedad, Málaga y Betis.

José Mourinho advierte al Real Madrid pese a la remontada ante Celta de Vigo

A pesar de conseguir una victoria por 2-1 ante el Celta de Vigo en el Santiago Bernabéu, José Mourinho lanzó una advertencia a sus jugadores, al considerar que el Real Madrid no puede depender constantemente de las remontadas para sumar puntos. "Habrá un día en que no vamos a remontar", aseguró el entrenador portugués, quien reconoció que su equipo asumió demasiados riesgos durante los últimos minutos del encuentro.

El estratega explicó que los cambios ofensivos limitaron sus alternativas defensivas cuando el Celta buscó el empate. Además, señaló que el calendario internacional complicó la preparación del conjunto merengue, debido a que varios futbolistas regresaron apenas dos días antes del partido. Sin embargo, Mourinho destacó el esfuerzo de sus dirigidos para conseguir una victoria que les permitió sumar tres puntos en LaLiga.