Rafael Nadal asume nuevo reto en el Real Madrid y lanza promesa que ilusiona a los merengues

Rafael Nadal inicia una nueva etapa como directivo del Real Madrid | AP

El ganador de 22 Grand Slams se convirtió oficialmente en nuevo integrante de la Junta Directiva y en sus primeras declaraciones dejó claro el compromiso que tendrá con la institución

Rafael Nadal comenzó una nueva etapa en su vida deportiva, ahora fuera de las canchas de tenis y dentro de la directiva del Real Madrid. El español fue ratificado como nuevo miembro de la Junta Directiva durante la Asamblea General Extraordinaria del club, celebrada en Valdebebas.

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El extenista agradeció la confianza y reconoció que representar al conjunto blanco implica una enorme responsabilidad.

El Real Madrid es una marca global, por lo que cada persona que representa al equipo tiene una responsabilidad infinita. La asumo con total humildad y con la máxima ilusión de poder aportar

¿Qué dijo Rafael Nadal en sus primeras declaraciones como directivo?

Nadal también manifestó su deseo de contribuir al crecimiento de la institución y mantener al Real Madrid como una referencia mundial del deporte.

“Con el tiempo, poder aportar lo que pueda para seguir haciendo de este club lo que es, que es ser el mejor club deportivo del mundo”, agregó.

Rafael Nadal fue recibido por Florentino Pérez | Real Madrid

El ganador de 22 títulos de Grand Slam también dejó claro que no considera este nombramiento como una participación pasajera y aseguró que espera permanecer durante muchos años en la estructura del equipo merengue.

“Espero estar aquí por muchos años y voy a trabajar para que las cosas sigan siendo como son, que son las de un equipo de éxito y que lo siga siendo por los próximos años”, señaló.

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