El futbolista fue detenido en Montgomery County, Texas, por presuntamente conducir bajo la influencia del alcohol (DWI)

Héctor Herrera fue detenido en Montgomery County, Texas, por presuntamente conducir bajo la influencia del alcohol (DWI), de acuerdo con reportes policiales difundidos por medios locales. Sin embargo, ahora estos podrían ser los castigos que tendría que enfrentar.

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Las sanciones posibles

En caso de que se procese como un primer DWI sin agravantes y el jugador es declare culpable, el hecho se clasificaría como delito menor de clase B, de acuerdo al Código Penal de Texas. Esto contemplaría 72 horas a 180 días de cárcel y una multa penal de hasta 2 mil dólares, además de que estaría suspendiendo la licencia de conducir por hasta un año.

Sin embargo, no sería todo y es que estaría condenado a una sanción estatal de 3 mil dólares adicionales por la primera condena dentro de un periodo de 36 meses.

Héctor Herrera jugando con el Houston Dynamo | AFP

Por otro lado, se le podría añadir una mayor pena, en caso de que la Ley de Texas lo considere, ante una posible intoxicación si la concentración de alcohol llega a 0.08 por ciento. La fiscalía puede determinar como un delito si el alcohol afectó el uso normal de las facultades físicas o mentales de la persona.

Un 0.15 por ciento o más, el DWI puede pasar a la clase A, esto conllevaría hasta un año de cárcel y una multa penal de hasta 4 mil dólares. Por otro lado, también podría ser sancionado por parte de su club y la MLS.

Hasta ahora, no hay un pronunciamiento oficial del Houston Dynamo o de la MLS sobre posibles sanciones deportivas o disciplinarias para el mediocampista. Por ello, todavía no se puede confirmar si el incidente tendrá consecuencias inmediatas en su participación con el equipo.

Héctor Herrera es expulsado por agredir a un rival en la MLS | AFP

¿Cuál es contrato que vincula a Héctor herrera y Houston Dynamo?

HH tiene contrato con la institución texana hasta el final de 2026, con una opción de extensión hasta junio de 2027. Ahora, además de la situación deportiva del equipo en la postemporada, el mediocampista tendrá que atender el proceso legal derivado de su detención.

Cabe mencionar, que el jugador regresó al Houston Dynamo para la temporada 2026, después de su paso por el Toluca, equipo con el que conquistó dos títulos de Liga MX durante 2025, donde regresó a la institución de la MLS después de una indisciplina contra un árbitro.