¿En qué estadio se jugará la Final de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Estuadiantes de la Plata?

Estadio Centenario de Montevideo, sede de la Final de la Copa Libertadores | Captura de pantalla

La definición titular se juega este sábado 28 de noviembre en Montevideo

La Final de la Copa Libertadores 2026 está cada vez más cerca y tendrá como protagonistas a Palmeiras de Brasil y Estudiantes de La Plata de Argentina, dos clubes históricos del futbol sudamericano que buscarán levantar el trofeo más importante del continente a nivel de clubes.

El encuentro se disputará el próximo sábado 28 de noviembre de 2026, en un escenario que guarda una conexión especial con ambos equipos. Además de definir al nuevo campeón de América, el partido traerá recuerdos de una final que enfrentó a estas instituciones hace casi seis décadas.

La Final se juega en Montevideo

El Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay, será la sede de la Final de la Copa Libertadores 2026 entre Palmeiras y Estudiantes de La Plata. El histórico inmueble, que también albergó la Final del primer Mundial de futbol en 1930, volverá a convertirse en el centro de atención del balompié sudamericano.

El recinto uruguayo tiene un significado especial para esta definición, pues fue precisamente ahí donde Estudiantes conquistó su primera Copa Libertadores en 1968, después de imponerse 2-0 a Palmeiras en el partido de desempate. Ahora, 58 años después, ambos clubes volverán a enfrentarse en el mismo escenario.

Estadio Centenario | AFP

Además, el Estadio Centenario también guarda buenos recuerdos para el conjunto brasileño, que conquistó la Copa Libertadores 2021 tras vencer 2-1 a Flamengo en tiempos extra. De esta manera, tanto Palmeiras como Estudiantes conocen lo que significa levantar el trofeo continental en Montevideo.

¿Cuándo y dónde ver la Final de la Copa Libertadores 2026 entre Palmeiras y Estudiantes?

La Final de la Copa Libertadores 2026 se disputará el sábado 28 de noviembre a las 14:00 horas, tiempo del centro de México, mientras que en Montevideo y Buenos Aires el encuentro comenzará a las 17:00 horas. Los aficionados mexicanos podrán seguir el partido en vivo a través de ESPN y mediante la plataforma Disney+ en su Plan Premium.

El enfrentamiento se disputará a partido único y, en caso de empate durante los 90 minutos reglamentarios, se jugarán dos tiempos extra de 15 minutos cada uno. Si la igualdad continúa, el campeón se definirá mediante una tanda de penales. El árbitro venezolano Jesús Valenzuela será el encargado de dirigir las acciones.

Jugadores de Palmeiras en celebración en la Copa Libertadores | AP