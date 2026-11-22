¡Flamengo se burla de la CBF! Lleva trofeo 'trucho' y festeja el título en casa del Palmeiras

El Mengão no recibió la copa oficial del Brasileirão, pero encontró la manera de celebrar en la cancha de su máximo rival

Flamengo encontró la manera de llevarse una celebración completa de São Paulo. Después de empatar 1-1 ante Palmeiras y asegurar el título del Brasileirão 2026, el conjunto rojinegro sorprendió al aparecer con un trofeo en el campo del Nubank Parque, pese a que la Confederación Brasileña de Futbol (CBF) no tenía contemplada la ceremonia de premiación para ese encuentro.

La imagen rápidamente llamó la atención: los jugadores del Mengão levantaron una copa frente a los aficionados del Palmeiras, en la propia casa de su rival por el campeonato. Sin embargo, el supuesto trofeo 'trucho' tenía una explicación: se trataba de la copa que Flamengo conquistó en 2025 y que el club llevó a territorio paulista para festejar por todo lo alto.

Flamengo encontró la forma de festejar en casa del Palmeiras

La CBF había establecido que el trofeo oficial del Brasileirão 2026 sería entregado en el siguiente partido del campeón como local, con la intención de que la celebración ocurriera frente a su propia afición. Por esa razón, Flamengo no recibió la copa este sábado, pese a confirmar matemáticamente el campeonato.

Pero la directiva rojinegra tenía otros planes. El club trasladó a São Paulo el trofeo de la edición anterior, que apareció en el césped después del empate y permitió que los futbolistas celebraran el bicampeonato en la cancha del Palmeiras.

La escena tuvo un ingrediente especial: el festejo ocurrió frente a los seguidores del Verdão, que vieron cómo su rival levantaba una copa en su estadio después de arrebatarle el campeonato. Una celebración que, aunque no fue con el galardón oficial de 2026, dejó una de las imágenes más llamativas de la jornada.

Flamengo celebrando | AFP

Un título que salva una temporada irregular

La conquista también representa un respiro para Flamengo, que atravesó un 2026 muy distinto al año anterior. El equipo comenzó la campaña con grandes expectativas tras el regreso de Lucas Paquetá, fichado del West Ham por aproximadamente 42 millones de euros, pero pronto llegaron los primeros tropiezos.

En febrero perdió las finales de la Supercopa de Brasil ante Corinthians y de la Recopa Sudamericana frente a Lanús. Estos resultados terminaron por precipitar la salida de Filipe Luís, quien fue destituido el 3 de marzo, apenas un mes después de haber sido reconocido por sus resultados al frente del equipo.

Leonardo Jardim tomó el lugar del brasileño y consiguió mantener al Flamengo en la pelea por el campeonato. Sin embargo, las eliminaciones en la Copa de Brasil, a manos de Vitória, y en las semifinales de la Copa Libertadores, frente a Estudiantes de La Plata, aumentaron la presión sobre el proyecto.

La Liga brasileña terminó por convertirse en el gran objetivo del conjunto carioca. Después de que Palmeiras llegara a tener una ventaja de ocho puntos, Flamengo consiguió recuperarse, tomó el liderato y no volvió a soltarlo.

El empate 1-1 en el Nubank Parque fue suficiente para asegurar el campeonato. Jhon Arias adelantó a los locales, pero Samuel Lino apareció en el segundo tiempo para marcar el tanto que selló el bicampeonato. El atacante terminó con 13 goles en el torneo, mientras que Pedro fue el principal referente ofensivo del equipo con 20 anotaciones.