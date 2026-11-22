Leandro Paredes se desmaya tras ganar la Copa Sudamericana con Boca Juniors: ¿Cuál es su estado de salud?

El capitán xeneize se desplomó por el intenso calor de Barranquilla luego de vencer al Atlético Mineiro

El mediocampista argentino Leandro Paredes sufrió un dramático desmayo en plena entrevista televisiva luego de proclamarse campeón de la Copa Sudamericana con Boca Juniors frente al Atlético Mineiro en Barranquilla, Colombia.

El capitán xeneize, quien ya había abandonado el encuentro de cambio al minuto 57 debido a un malestar físico provocado por el intenso calor en el futbol sudamericano, terminó desplomándose sobre el césped ante la mirada atónita de los presentes mientras agradecía por el título obtenido, lo que obligó a cortar de inmediato la transmisión en vivo.

Tras la rápida intervención de los servicios médicos que lograron reanimarlo en la cancha, el entrenador Rodolfo Arruabarrena confirmó que el futbolista ya presentaba síntomas de malestar desde la primera mitad del compromiso.

Aunque Boca Juniors aún no ha emitido un parte médico oficial y los primeros reportes desde Argentina indican que el jugador fue trasladado a una clínica para someterse a estudios preventivos, trascendió que logró abandonar el campo por su propio pie.

¿Cuál es el estado de salud de Leandro Paredes tras su desmayo con Boca Juniors?

Para llevar calma a los aficionados tras las impactantes imágenes difundidas en todo el continente, el periodista Marcelo Benedetto —quien realizaba la entrevista al momento del incidente— compartió detalles alentadores sobre la rápida recuperación del capitán auriazul.

Boca Juniors en la Copa Sudamericana l AP