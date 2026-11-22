Con goles de Santiago Ascacíbar y Miguel Merentiel, el conjunto argentino derrotó a Atlético Mineiro y levantó su tercera corona del certamen

Boca Juniors volvió a escribir una página dorada en su historia. El Xeneize se proclamó campeón de la Copa Sudamericana tras vencer 2-0 a Atlético Mineiro, en una Final que dominó de principio a fin y que significó el final de una sequía de 18 años sin conquistar un título internacional. Santiago Ascacíbar y Miguel Merentiel fueron los encargados de encaminar la victoria ante una multitud de aficionados.

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El encuentro comenzó con un Boca decidido a imponer condiciones, mientras que el conjunto brasileño tuvo dificultades para encontrar espacios y cometió errores en la circulación del balón. La insistencia del equipo argentino encontró recompensa al minuto 16, cuando Ascacíbar aprovechó un rebote dentro del área para sacar un potente disparo y vencer al guardameta rival. El 1-0 reflejó lo sucedido en el terreno de juego, pues Mineiro no consiguió generar peligro y los argentinos mantuvieron el control de las acciones.

Merentiel amplió la ventaja y Boca encaminó el título

Para el complemento, Atlético Mineiro realizó tres modificaciones con la intención de cambiar el rumbo del partido; sin embargo, Boca necesitó apenas tres minutos para volver a golpear. Desde el fondo llegó un pase largo hacia Sebastián Villa, quien apareció por la banda izquierda y asistió a Miguel Merentiel. El delantero uruguayo no desaprovechó la oportunidad y mandó el balón al fondo de las redes para colocar el 2-0.

Con la ventaja de dos anotaciones, el Xeneize manejó el encuentro con mayor tranquilidad y no permitió que su rival encontrara la manera de meterse nuevamente en la Final. Mineiro intentó reaccionar y tuvo una oportunidad al minuto 60, pero Álvaro Montero apareció con una intervención para mantener su arco en cero y conservar la diferencia.

En los últimos minutos, Boca incluso tuvo posibilidades de ampliar el marcador. Alan Velasco desperdició dos oportunidades para conseguir el tercer tanto, aunque sus fallos no impidieron que el conjunto argentino mantuviera la superioridad. Después de cinco minutos de compensación, llegó el silbatazo final y la celebración de los jugadores xeneizes, que volvieron a levantar un trofeo internacional.

Boca Juniors campeón de la Copa Sudamericana | Ap

Boca Juniors hizo historia con su tercera Copa Sudamericana

La conquista tuvo un significado especial para el club argentino, que consiguió su tercera Copa Sudamericana, después de los campeonatos obtenidos en 2004 y 2005. Con ello, Boca puso fin a una espera de 18 años sin títulos internacionales y volvió a celebrar una conquista continental ante una multitud de aficionados, entre los que destacó la presencia del extenista Juan Martín del Potro.

La Final también estuvo marcada por las condiciones climáticas, pues la intensa humedad representó una exigencia adicional para los futbolistas en un estadio recientemente remodelado. Sin embargo, Boca supo administrar sus esfuerzos y mantener el control durante los 90 minutos para quedarse con el campeonato.

Uno de los protagonistas que destacó la importancia del triunfo fue Leandro Paredes, campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022, quien reconoció el significado que tiene la institución en su carrera: "Es lo más importante, sin dudas, por lo que significa para mí este club". Del otro lado, Atlético Mineiro sufrió su tercera derrota consecutiva en una Final internacional, luego de caer en la Copa Libertadores 2024 y la Copa Sudamericana 2025.