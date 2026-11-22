El cuadro blaugrana encarará el regreso de LaLiga y la Champions de esta manera

El Barcelona tendrá que realizar ajustes en su alineación para enfrentar al Villarreal en la Jornada 13 de LaLiga 2026-27. Hansi Flick confirmó que no contará con todos sus elementos habituales, pues Pau Cubarsí comenzará el encuentro desde el banquillo debido a molestias físicas, mientras que Andreas Christensen será baja por una lesión muscular.

Sin embargo, no todas son malas noticias para el conjunto blaugrana, ya que el entrenador alemán también confirmó el regreso de futbolistas importantes para su esquema. Entre ellos destaca Raphinha, quien se encuentra disponible después de permanecer unos días más con la selección de Brasil durante la Fecha FIFA. El compromiso se disputará este domingo 22 de noviembre en el Spotify Camp Nou.

Hansi Flick confirma las bajas de Cubarsí y Christensen en Barcelona

Durante la conferencia de prensa previa al encuentro, Hansi Flick explicó que Pau Cubarsí no será titular frente al Villarreal. El defensor español presentó algunas molestias físicas después de su participación con la selección de España, por lo que el cuerpo técnico decidió tomar precauciones y evitar exigirlo más de lo necesario. El estratega aseguró que estará en el banquillo y que también viajará para el siguiente compromiso de Champions League en Bakú.

Por otra parte, Andreas Christensen tampoco estará disponible debido a problemas musculares. El central danés presentó molestias durante los entrenamientos y, de acuerdo con Flick, podría permanecer fuera de las canchas durante aproximadamente dos partidos, por lo que tampoco realizaría el viaje para enfrentar al Sabah de Azerbaiyán. El entrenador lamentó su situación y lo respaldó al señalar que, cuando se encuentra al cien por ciento, es uno de los mejores defensores del mundo.

Pau Cubarsí defiende ante Francia | AP

Ante este panorama, el Barcelona tendrá que encontrar alternativas para conformar su línea defensiva. Las buenas noticias son los regresos de Jules Koundé y Eric García, además de Frenkie de Jong, quien también está disponible pese a presentar algunas molestias durante su participación internacional. Dani Olmo es otro de los futbolistas que vuelve a estar a disposición del estratega alemán para el compromiso liguero.

Raphinha está disponible para jugar con Barcelona ante Villarreal

Una de las noticias más positivas para Hansi Flick es la recuperación de Raphinha, quien ya se encuentra nuevamente en Barcelona y está listo para disputar el encuentro frente al Villarreal. El brasileño permaneció tres días más con su selección en Singapur después de ser expulsado en el amistoso contra Japón, situación que le impidió participar en el siguiente compromiso ante el combinado anfitrión.

El entrenador alemán reconoció que conversó con el atacante sobre su decisión de permanecer con Brasil, pero dejó claro que respeta las determinaciones del cuerpo técnico de la Canarinha. Flick destacó el compromiso del futbolista con el Barcelona y aseguró que, mientras se encuentre en condiciones de dar el máximo por el equipo, estará satisfecho con su rendimiento. De esta manera, Raphinha representa una alternativa importante para el ataque blaugrana.

Raphinha, jugador de Brasil y Barcelona, en partido ante Japón | AP