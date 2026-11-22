Actualización: Este es el estado de Leandro Paredes luego de desmayarse tras ganar la Sudamericana

El futbolista argentino mandó un mensaje a través de sus redes sociales para asegurar que se encuentra bien

La Final de la Copa Sudamericana vivió momentos de angustia luego de que Leandro Paredes se desplomara después de que Boca Juniors se consagrara como nuevo campeón del certamen al derrotar al Atlético Mineiro. El mediocampista argentino mandó un mensaje en redes sociales para asegurar que se encuentra bien, luego de sufrir una caída durante una entrevista posterior al partido.

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“Estamos bien”

Luego de que el momento en el que Paredes cayó al suelo se hiciera viral en redes sociales, el futbolista argentino reapareció con una imagen para tranquilizar a sus seguidores. El campeón de la Sudamericana compartió una selfie en la que confirmó que su estado de salud es bueno.

Estamos bien. Aguante Boca hoy y siempre”, escribió Paredes en una historia de Instagram, en la que apareció portando una playera de Boca Juniors.

El mensaje del mediocampista llegó después de que las imágenes de su desplome generaran preocupación entre los aficionados del conjunto Xeneize, quienes rápidamente comenzaron a preguntar por su estado de salud. Sin embargo, el propio jugador se encargó de aclarar lo sucedido y descartar, con sus palabras, que se tratara de una situación de mayor gravedad.

Leandro Paredes en la Copa Sudamericana l AP

¿Qué le pasó a Paredes?

Luego de que el conjunto argentino derrotara 0-2 al Atlético Mineiro, la fiesta se adueñó de Brasil. Tras los festejos, cuando los futbolistas se dirigían rumbo al vestidor, Paredes se acercó a los medios de comunicación para ofrecer una entrevista. El futbolista llegó sin mayor problema, pero, después de dar algunas declaraciones, cayó al suelo.

Paredes fue auxiliado por los reporteros que se encontraban en el lugar y, de inmediato, llegaron los servicios médicos para atenderlo y revisar su condición. El episodio quedó registrado en video y rápidamente comenzó a circular en distintas plataformas digitales.

Boca Juniors en la Copa Sudamericana l AP

Horas más tarde, el argentino también bromeó, fiel a su estilo, sobre lo ocurrido, pues aseguró que el problema que había sufrido se debió a «dar tantas vueltas» durante los festejos por el título.

Gracias a todos por los mensajes. Fue solo un mareo por tantas vueltas juntas", escribió en otra publicación.

De esta manera, Paredes pudo llevar tranquilidad a los aficionados de Boca Juniors después del susto que protagonizó en medio de las celebraciones. El mediocampista cerró la jornada con el título de la Copa Sudamericana y un mensaje para confirmar que se encontraba bien.