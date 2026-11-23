El jugador mexicano fue detenido bajo la influencia del alcohol en las últimas horas

Héctor Herrera ha reaparecido en los entrenamientos del Houston Dynamo, esto tan solo horas después de haberse difundido la información que fue arrestado en Montgomery County, Texas, por conducir bajo la influencia del alcohol (DWI).

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El mediocampista mexicano ya se encuentra con su equipo preparando el duelo para disputar la primera ronda de los Playoffs de la MLS frente a los San Jose Earthquakes.

El primer encuentro de la serie está programado para el martes 24 de noviembre en el PayPal Park. El juego de vuelta se estará efectuando el 28 del mismo mes en el Shell Energy Stadium.

Héctor Herrera en los entrenamientos del Houston Dynamo | CAPTURA DE PANTALLA

¿Qué sucedió con Héctor Herrera?

Héctor Herrera fue detenido en Montgomery County, Texas, por presuntamente conducir bajo la influencia del alcohol (DWI), de acuerdo con reportes policiales difundidos por medios locales.

Sin embargo, nunca apareció un pronunciamiento oficial del Houston Dynamo o de la MLS sobre posibles sanciones deportivas o disciplinarias para el mediocampista.

Héctor Herrera fue detenido en Montgomery County, Texas | X:@HoustonDynamo

¿Cómo ha sido la temporada de HH con Houston Dynamo?

Héctor Herrera regresó al Houston Dynamo para la temporada 2026, después de su paso por el Toluca, equipo con el que conquistó dos títulos de Liga MX durante 2025, donde regresó a la institución de la MLS después de una indisciplina contra un árbitro.

El mediocampista mexicano terminó la temporada regular con un total de 30 partidos disputados en donde cosechó tres anotaciones y dos asistencias. Hasta ahora se encuentra como posible pieza importante para encarar los Playoffs.

Por el momento, Herrera tiene contrato con la institución texana hasta el final de 2026, con una opción de extensión hasta junio de 2027. Ahora, además de la situación deportiva del equipo en la postemporada, el mediocampista tendrá que atender el proceso legal derivado de su detención.