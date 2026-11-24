Referentes del conjunto tricolor dieron sus impresiones tras confirmarse que México albergará la Copa del Mundo Femenina dentro cinco años

En 1971, México hizo historia como el segundo país en albergar una Copa del Mundo Femenina. Sin embargo, en aquella ocasión el torneo no contó con reconocimiento de la FIFA, quien casi como si se tratara de una reivindicación, ahora eligió a nuestro país como coanfitriona del Mundial 2031, en conjunto con Estados Unidos, Jamaica y Costa Rica.

Será la primera vez que este torneo femenino se dispute en cuatro países como sede y la primera edición con 48 selecciones participantes. Por ello, marcará un evento histórico para nuestro país y reflejará el desarrollo que ha tenido el futbol femenil, ya que representará un sueño cumplido para más de una jugadora.

"Para mí, que México vaya a ser sede en el 2031 representa un sueño que tenemos todos los mexicanos, de que vuelva a ser nuestro país", opinó la defensa de la Selección Mexicana, Kenti Robles en redes del propio conjunto azteca. Destacó que este año, en la Copa del Mundo 2026, la afición tricolor dejó claro lo buen anfitriona que puede ser en un evento de esta magnitud.

"Creo que el mundial que vimos pasado fue un éxito y se va a volver a repetir y México es futbol, es pasión. Creo que todo el mundo va a poder disfrutarlo en nuestra ciudad, que tenemos sitios muy bonitos y será un privilegio acogerlo", añadió la jugadora de Pachuca, cuya opinión coincidió con la de varias de sus compañeras.

Kenti Robles y Charlyn Corral en celebración con la Selección Mexicana | IMAGO 7

¿Qué opinaron las jugadoras de la Selección Mexicana sobre la designación del Mundial 2031?

Al igual que Kenti, referentes de la Selección Mexicana como Lizbeth Ovalle y Charlyn Corral celebraron la designación de México como sede. "La verdad, súper contenta, súper orgullosa del saber que se puede jugar aquí un partido a nivel mundialista. Para mí es algo increíble, algún día lo soñé y creo que ahora se hace realidad", declaró Ovalle.

La jugadora de Orlando Pride además externó su deseo de llegar a dicho torneo, a pesar de ser una de las futbolistas más veteranas del Tri. "Para mí es un orgullo el poder representar a mi país aquí. Yo creo que es algo muy bonito para mí y para todos los mexicanos que el mundial sea aquí".

Scarlett Camberos y Charlyn Corral en celebración con la Selección Mexicana | IMAGO 7

"Creo que es el sueño de muchas jugadoras, el sueño de todo un país, de muchas futbolistas que hoy en día son jugadoras o que en algún momento soñaron con jugar y no pudieron cumplirlo", declaró Charlyn. "Creo que sería una gran motivación para mí, que empecé muy joven, pero también para todas las nuevas generaciones a que apoyen a México o que también sueñen con estar ahí".

Por otra parte, Maricarmen Reyes destacó que está designación refleja el desarrollo de México a nivel internacional en el futbol femenino. "Es un orgullo para todos los mexicanos y más que nada para las niñas que estén aquí y que puedan vivir ese mundial en casa. El futbol ha crecido muchísimo en este país y me da mucho gusto que pueda estar aquí".

Finalmente, Alice Soto, una de las más jóvenes del Tri, externó su esperanza de que la respuesta de la afición sea tan buena como este año en el mundial varonil. "Ahora se vio el mundial de los hombres y esperemos que en el mundial del 31 también se vea así con nosotras. A mí me encanta la afición de México, me encanta porque nos apoyan mucho y hacen mucho argüende".

¿Qué jugadoras llegan al Mundial 2031?

Con 35 años actualmente, parece difícil que Charlyn y Kenti lleguen al Mundial de 2031, a menos que quieran emular a Formiga, quien con la Selección de Brasil jugó el torneo en 2019 con 41 años de edad. Por su parte, Ovalle y Reyes podrían llegar aunque ya como de las más veteranas, pues actualmente tienen 27 y 26 años, por lo que llegarían con 32 y 31 respectivamente.

Alice Soto es, de las jugadoras entrevistadas, la que tiene el camino libre para en el Mundial 2031 estar consolidada como una figura de la Selección Mexicana. Con 20 años de edad, la jugadora de Rayadas de Monterrey desde muy joven ha tenido minutos con el equipo mayor y llegaría a esa edición del torneo de la FIFA con 25 años, todavía con mucho más por entregar en el Tri.