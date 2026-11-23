México Sub-17 va por el pase ante Camerún; Jürgen Castañeda advierte que todavía no han ganado nada

El técnico del Tri Sub-17 pidió mantener los pies en la tierra antes de enfrentar a Camerún y destacó la unión del equipo para buscar la clasificación

La Selección Mexicana Sub-17 se prepara para afrontar un nuevo desafío en el Mundial de Qatar 2026, donde este martes 24 de noviembre enfrentará a Camerún en un partido importante para sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda. Previo al encuentro, el director técnico Jürgen Castañeda dejó claro que el equipo mantiene la ilusión, pero también es consciente de que todavía tiene mucho por demostrar.

En un video publicado por la FMF, el estratega mexicano aseguró que espera ver nuevamente a un equipo capaz de ejecutar lo trabajado durante los entrenamientos. Además, reconoció las cualidades del conjunto africano, al que describió como un rival dinámico y con futbolistas que militan en clubes importantes.

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"Con la misma esperanza de siempre, soñando con que el equipo tenga un buen día, que lo haga bien, que haga lo que entrenamos y que pueda volver a ganar. Es un equipo dinámico, tiene buenos jugadores que juegan en buenos clubes", señaló Castañeda, quien también explicó que una de las claves será evitar que el encuentro se convierta en una disputa física.

El entrenador consideró que México deberá apostar por la posesión del balón y aprovechar los espacios para imponer sus condiciones. "Tenemos que tener un poco más de balón, intentar atacar los espacios y no llevar el juego al físico", agregó el estratega, convencido de que el Tricolor tiene las herramientas necesarias para competir.

Da'vian Kimbrough representando a México en el Mundial Sub 17 | MEXSPORT

Jürgen Castañeda pide mesura a México en el Mundial Sub-17

Más allá de la ilusión que ha generado el equipo, el director técnico destacó que el objetivo principal siempre ha sido formar un grupo capaz de representar dignamente al país. Sin embargo, pidió mantener la mesura y no perder de vista que todavía queda camino por recorrer en la competencia.

"Orgullosos, la verdad es que siempre fue la idea de presentar un equipo que enorgullezca al país. Sin mucha medida, porque es solo un juego, no hemos ganado nada", expresó Castañeda, dejando claro que los resultados anteriores no deben generar exceso de confianza entre sus dirigidos.

El estratega también reconoció el respaldo de los aficionados mexicanos y aseguró que sus jugadores están comprometidos a mantener ese entusiasmo. "Demostrar a los jugadores que el país se alegra por ello, pero que hay que repetirlo constantemente para que sea válido", comentó, al tiempo que reiteró que buscarán conseguir el pase a la siguiente ronda.

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Juan Carlos Martínez destaca la unión del Tri Sub-17

Por su parte, Juan Carlos Martínez, integrante de la Selección Mexicana Sub-17, destacó el ambiente que se vive al interior del vestidor y aseguró que el equipo mantiene la motivación para encarar su siguiente compromiso en el Mundial.

"Me siento muy bien, el equipo está muy unido, una gran familia y vamos a por todas", expresó el futbolista, quien también reconoció la importancia de disputar una competencia internacional representando a México.

Martínez recordó la emoción que significó escuchar y cantar el Himno Nacional durante su presentación mundialista, un momento que, aseguró, reflejó el compromiso de todo el plantel. "La forma en que cantamos el himno fue un mensaje que les enviamos a todos los equipos: aquí estamos, aquí estamos México, representando a México con orgullo", declaró.