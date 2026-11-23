México vs Camerún Sub 17: ¿A qué hora y dónde ver el juego del Tri en el Mundial de Qatar 2026?

Los dirigidos por Jürgen Castañeda van por su segundo triunfo dentro del Grupo K

La Selección Mexicana se mide a Camerún en la segunda fecha del Grupo K en la Copa del Mundo de Qatar Sub-17. Los dirigidos por Jürgen Castañeda buscan su segundo triunfo y lo harán este 24 de noviembre en punto de las 07:30hrs, tiempo del centro de México.

El partido se disputará en el Aspire Zone, Doha, y podrás disfrutar el juego a través de Canal 9, ViX y TUDN. El Tri recibe en este duelo a los africanos que llegan tras ser ante Venezuela.

¿Cómo fue el debut del Tri?

La Selección Mexicana Sub-17 se impuso en su debut a Rumania gracias a una espectacular anotación de Adán Sánchez, quien hizo estallar de emoción a sus compañeros y aficionados durante el debut del Tricolor en el Mundial de la categoría.

El único tanto cayó en el minuto 55 cuando el delantero mexicano sacó un potente derechazo para vencer al guardameta rumano y colocar el 1-0 en el encuentro. La anotación tuvo un significado especial para el atacante, quien no pudo contener las lágrimas después de celebrar el primer gol de México.

Adán Sánchez celebra junto a otros jugadores de México el gol ante Rumania en el Mundial Sub 17 | MEXSPORT

Adán Sánchez Múzquiz se llevó el protagonismo y se ha puesto como uno de los hombres a seguir. Un delantero mexicano de 17 años que forma parte de las fuerzas básicas de Rayados de Monterrey y fue convocado por Jürgen Castañeda para representar al Tricolor en el Mundial Sub-17 de Qatar 2026.

Y es que, además el atacante llegó a la competencia como una de las alternativas ofensivas del conjunto nacional. Durante el proceso de clasificación mundialista, destacó por su capacidad goleadora, al registrar cinco anotaciones en las eliminatorias, de acuerdo con la información previa al torneo.

Da'vian Kimbrough representando a México en el Mundial Sub 17 | MEXSPORT

El Tri busca un título más

Cabe mencionar que, La Selección Mexicana afrontará una nueva oportunidad para demostrar el talento de sus fuerzas básicas en el escenario internacional en busca de sumar un título más a sus vitrinas.

La Selección Mexicana tiene dos antecedentes importantes en esta competencia, pues conquistó los campeonatos de 2005 y 2011, resultados que lo colocaron entre los protagonistas históricos del torneo.

Adán Sánchez pone a ganar a México Sub 17 ante Rumania | MEXSPORT

Fecha: 24 de noviembre

Hora: 07:30hrs

Estadio: Aspire Zone