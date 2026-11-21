¡Gran comienzo! México vence por la mínima a Rumania en su debut en el Mundial Sub-17

México consigue imponerse por la mínima ante Rumania en su debut en el Mundial Sub 17 | MEXSPORT

Adán Sánchez marcó el único tanto del encuentro al minuto 55; el Tricolor comenzó con el pie derecho su camino en Qatar 2026

La Selección Mexicana Sub-17 comenzó su participación en la Copa del Mundo de Qatar 2026 con una victoria por 1-0 sobre Rumania. El conjunto dirigido por Jürgen Castañeda encontró en Adán Sánchez al héroe de su presentación mundialista, pues el delantero de Rayados de Monterrey marcó el único tanto del encuentro para darle al Tricolor sus primeros tres puntos en el Grupo K.

En un partido que exigió paciencia para encontrar espacios ante el orden del conjunto europeo, México tuvo que esperar hasta la segunda mitad para romper el cero. Sánchez apareció al minuto 55 con un potente disparo de pierna derecha que terminó en el fondo de las redes y desató la celebración de sus compañeros.

México insistió y encontró el gol en el segundo tiempo

El Tricolor comenzó con intensidad y buscó tomar la iniciativa desde los primeros minutos. Sin embargo, Rumania consiguió contener los primeros intentos mexicanos y también encontró oportunidades para inquietar el arco defendido por José Miguel Corona.

El conjunto europeo tuvo una de sus aproximaciones más peligrosas al minuto 30, cuando Alexandru Goncear realizó una buena acción por la banda derecha y sacó un disparo de zurda que pasó cerca del arco mexicano. La respuesta del equipo de Jürgen Castañeda llegó con insistencia, aunque el marcador no se movió antes del descanso.

México Sub 17 y Rumania hacen todo para hacerse con el balón | MEXSPORT

México estuvo cerca de adelantarse apenas comenzó el complemento. Al minuto 48, Adán Sánchez mandó el balón al fondo de la portería después de una asistencia de Ángel Reyes; sin embargo, la anotación fue invalidada por fuera de lugar.

La revancha del atacante llegó poco después. Al minuto 55, Sánchez recibió el balón en las inmediaciones del área y sacó un potente derechazo que se colocó cerca del ángulo, imposible para el guardameta Tudor Coșa. El delantero mexicano abrió así el marcador y firmó el primer gol del Tricolor en el Mundial Sub-17 de Qatar 2026.

Adán Sánchez celebra junto a otros jugadores de México el gol ante Rumania en el Mundial Sub 17 | MEXSPORT

México comienza con tres puntos su camino en Qatar

La anotación tuvo un significado especial para Sánchez, quien no pudo contener las lágrimas durante la celebración. El futbolista de Rayados convirtió su primer gol en una Copa del Mundo y le permitió a México iniciar con una victoria su participación en el certamen.

El triunfo también representa un impulso para el equipo mexicano, que buscará avanzar a la siguiente ronda dentro de un Grupo K que comparte con Rumania, Camerún y Venezuela. Después de este debut, el Tricolor tendrá que enfrentar a los africanos el martes 24 de noviembre y cerrará la fase de grupos ante Venezuela el viernes 27.