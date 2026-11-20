El director de Surf Open League reconoció que el mundo ve a al país tricolor como una potencia

Baja California Sur recibió su tercera fiesta dentro del mar. Durante el Surf Open Cerritos 2026, RÉCORD pudo hablar con Gustavo Duccini, director del evento. El brasileño elogió a los atletas nacionales y reconoció el gran nivel que puede tener las playas mexicanas y sus alrededores.

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¿Qué dijo Gustavo Duccini?

Tras finalizar la segunda ronda de eliminación del evento, el director general aseguró que México como sede es una de las favoritas para el mundo, pues sus playas tienen un clima único que invita a más de uno a vivir y practicar el surf.

Aspecto del Pacífico Surf Open Cerritos 2026 en Baja California | ALDO MARTÍNEZ

"México es muy visitado para la práctica del surf, tiene influencia de California que es la meca del deporte. Aquí ha crecido mucho y tiene más que crecer. El mundo hoy opina que el surfista mexicano es un gran competidor, no solo en Cerritos, sino en cualquier lado", declaró Duccini a RÉCORD.

Del mismo modo, el director reconoció que de la competencia es un excelente parteaguas para preparar y mandar al Mundial y a las Olimpiadas a surfistas de distintas partes del mundo, pues en el Surf Open no solo puede dar la clasificación a ambas competencias, sino que es un escalón que podría preparar a cientos de competidores rumbo al 2028.

"Estos son los Olímpicos, la próxima edición va a estar aquí a la vuelta, probablemente sea uno de los momentos con más difusión del torneo y el Pacífico Surf Open ayuda a los competidores a prepararse. Hay distintas formas de clasificar y este es uno de los caminos", concluyó.

Aspecto del Pacífico Surf Open Cerritos 2026 en Baja California | ALDO MARTÍNEZ

¿Cómo se puede calificar en surf a los Juegos Olímpicos de 2028?

Tal y como se explica, la máxima fiesta del deporte mundial tendrá dos maneras de calificar al evento. La primera de ellas es compitiendo en la World Surf League, la cual tiene formato de equipos y de manera individual.

La segunda parte es a través de la Asociación Internacional de Surf. La ISA otorga los cupos según los resultados de torneos continentales, además del uso de plazas para el país anfitrión y algunas universidades.