¡Dejó todo de lado! Aficionado hizo algo insolito para poder ir a rodar con Isaac del Toro

Un aficionado decidió faltar a su jornada laboral para intentar encontrarse con el ‘Torito’ en La Huasteca, Nuevo León

La pasión por el ciclismo llevó a Hernán González a cambiar un día de trabajo por una experiencia que difícilmente olvidará. El aficionado tenía un objetivo: encontrarse con Isaac del Toro durante una rodada por La Huasteca, en Santa Catarina, Nuevo León. Lo que comenzó como una búsqueda terminó convirtiéndose en un recorrido de aproximadamente 40 kilómetros junto al pedalista mexicano y hasta un café en su compañía.

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¿Cómo logró un aficionado rodar con Isaac del Toro?

La aventura quedó registrada en un video que Hernán compartió en sus redes sociales. Mientras circulaba por La Huasteca, el ciclista amateur se encontró de frente con Del Toro, quien entrenaba acompañado de otros integrantes de su grupo.

Sin dejar pasar la oportunidad, González decidió dar la vuelta y acelerar para alcanzar al ensenadense. Después de varios minutos de esfuerzo, consiguió emparejarse con el grupo y tuvo la oportunidad de compartir buena parte del recorrido con uno de los máximos referentes del ciclismo mexicano.

El propio aficionado contó cómo consiguió vivir esta experiencia: “No fui a trabajar para ver si me topaba al Torito rodando en la Huasteca y terminé echando cafecito con él. Una gran experiencia”.

Isaac del Toro en el Campeonato Mundial de Ciclismo | AP

¿Por qué Isaac del Toro se encontraba en Nuevo León?

La presencia del mexicano en tierras regiomontanas se debe a su participación, por tercer año consecutivo, en la Sandoval 4000, una ruta ciclista que conecta Santiago, Nuevo León, con la sierra de Arteaga, Coahuila.

Después de completar parte del recorrido, la experiencia no terminó sobre la bicicleta. Hernán y Del Toro coincidieron en una cafetería, donde pudieron convivir durante algunos minutos más antes de despedirse.