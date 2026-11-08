Isaac del Toro se corona en el Tour de France Singapore Criterium 2026

El mexicano finalizó los últimos kilómetros con una carrera de locura

Isaac del Toro sigue imparable y ahora se ha coronado campeón del Tour de France EFGH Singapore Criterium 2026 después de protagonizar una espectacular actuación en las calles de Singapur.

El oriundo de Ensenada, Baja California, demostró su gran momento sobre la bicicleta y se quedó con el primer lugar tras una impresionante aceleración en la parte final de la competencia.

Isaac del Toro en Singapur para coronarse sobre Seixas | X:@LeTour

Del Toro cerró con determinación en Singapur

El representante del UAE Team Emirates-XRG encontró el momento preciso para lanzar su ataque cuando restaban aproximadamente tres kilómetros para cruzar la meta. Con una aceleración contundente, Del Toro consiguió despegarse de sus principales perseguidores y tomó una ventaja que resultó imposible de neutralizar, encaminándose hacia una victoria en solitario.

La prueba contempló un recorrido de 61.25 kilómetros, distribuidos en 25 vueltas a un circuito urbano de 2.45 kilómetros. El mexicano completó la distancia con un tiempo de 1 hora, 22 minutos y 31 segundos, registrando una actuación que le permitió superar al francés Paul Seixas, quien tuvo que conformarse con la segunda posición.

Isaac del Toro en el Campeonato Mundial de Ciclismo | AP

Uno de los momentos más emocionantes se presentó precisamente en el desenlace, cuando Seixas intentó responder a la ofensiva del mexicano, pero no consiguió cerrar la diferencia.

Del Toro cruzó la línea de llegada con aproximadamente diez metros de ventaja sobre el francés, confirmando su superioridad en el cierre de la competencia y desatando la celebración por su triunfo.

Isaac del Toro representó a México en el Mundial de Ciclismo en Canadá | AP

¿Cómo quedó el podio?

El podio quedó completado por el noruego Søren Wærenskjold, quien consiguió quedarse con el tercer puesto después de superar al suizo Mauro Schmid en el tramo definitivo. De esta manera, el mexicano encabezó una clasificación que reunió a destacados representantes del ciclismo internacional en territorio asiático.