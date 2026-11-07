Isaac del Toro sueña con ganar el Tour de Francia: "¿Por qué un mexicano no?"

El ciclista de UAE Team Emirates-XRG se encuentra con la ilusión intacta

Isaac del Toro sigue con pasos agigantados en el ciclismo y tras quedar en el tercer puesto del Tour de Francia, de este año, su sueño sigue intacto para conquistar esta prestigiosa competición.

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¿Qué dijo Isaac del Toro?

“¿Por qué no? Si los demás lo han ganado, ¿por qué un mexicano no? Tenemos dos piernas, dos brazos, una cabeza…", destacó en una charla con MARCA, previo a su participación en el Criterium de Singapur.

Isaac del Toro en el Campeonato Mundial de Ciclismo | AP

El oriundo de Ensenada, Baja California, resalta su optimismo por alzarse en lo más alto: "No lo veo lejano ni imposible. Es difícil, pero veo exactamente las mismas posibilidades que los demás”.

“Gané mi primera etapa en Barcelona, hice podio en el Giro y sé que puedo ser competitivo. Vienen más atletas a través de los años; no me refiero solo a mí, sino a que, como mexicanos, claro que se puede”, destaca Isaac del Toro.

Isaac del Toro durante la prueba contrarreloj del prólogo de la Vuelta a Alemania 2026 | AFP

El mexicano sabe de la responsabilidad que ha conllevado sus grandes exhibiciones y lo que ha generado entre los fans: “Sé que hay alguien esperando algo de mí y que intenta ponerme en el mejor lugar, así que lo tomo como una responsabilidad."

Sobre el apoyo que ha tenido por parte de Tadej Pogacar simplemente destaca que es halagador: “Que él pueda ver algo que a lo mejor yo no estoy viendo es halagador, pero también fuerte. Quiere formar parte de mi proceso y me apoya en cada oportunidad”.

Isaac del Toro, ciclista del UAE Team Emirates-XRG | AP

El debut de Isaac del Toro en el Tour de Francia

Cabe mencionar, que el ciclista consiguió este resultado a los 22 años y en su primera participación en el evento, una actuación que lo coloca junto a los mejores corredores del planeta y que representa un logro histórico para el deporte mexicano.