Isaac del Toro revela que llegó al Tour de Francia de vacaciones y terminó peleando el podio

Isaac del Toro en el Tour de France 2026 | MEXSPORT

El ciclista mexicano confesó que no tenía grandes aspiraciones en la competencia, pero el respaldo del UAE Team Emirates lo llevó a convertirse en protagonista de la clasificación general

Isaac del Toro vivió en el Tour de Francia una de las experiencias más importantes de su temporada, aunque su intención inicial estaba muy lejos de pelear por los primeros puestos. El mexicano reveló que llegó a la competencia sin grandes ambiciones personales, prácticamente con la idea de disfrutar el recorrido y cumplir con su trabajo.

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En entrevista publicada por el diario francés L'Équipe, el corredor de UAE Team Emirates reconoció que fue durante la carrera cuando comenzó a darse cuenta de que las personas a su alrededor lo veían con posibilidades de subir al podio, una expectativa que ni siquiera él contemplaba antes de tomar la salida.

De ir de vacaciones a convertirse en candidato al podio

"Fui sin ambición personal, de vacaciones, para disfrutar mientras hacía mi trabajo. En mi cabeza no era todavía el momento, que vendría algún día, pero no aun" explicó Del Toro, quien recordó que ni siquiera pensaba en conseguir una victoria de etapa.

El mexicano contó que el cambio de mentalidad llegó cuando entendió que sus compañeros y el cuerpo técnico esperaban que pudiera terminar segundo o tercero de la clasificación general.

Isaac del Toro en Francia | AP

"Cuando me di cuenta de que mis compañeros y el cuerpo técnico querían que fuera segundo o tercero de la general me dije: 'Estoy jodido'", relató.

A partir de ese momento, Del Toro entendió que debía asumir un papel diferente dentro del equipo, dejar atrás la tranquilidad con la que había llegado y comenzar a competir con mayor agresividad.

En ese momento tienes que dar un paso al frente, ser más agresivo. Para mí fue el momento más especial del año

Isaac del Toro comienza a acostumbrarse a la fama

Isaac del Toro | AP

El crecimiento deportivo del mexicano también vino acompañado de una exposición mediática que no había experimentado anteriormente. Del Toro reconoció que convertirse en una figura reconocida del ciclismo internacional ha sido algo relativamente nuevo en su vida y que poco a poco comienza a acostumbrarse.